'Film nas je sve promijenio, ali u njemu nema aktivizma i uljepšavanja'

Hassan Haidar Diab većini je poznat kao novinar Večernjeg lista i jedan od najpoznatijih hrvatskih ratnih reportera, no mnogi ne znaju kakav je on čovjek. O tome najbolje govori jedan kadar pri kraju dokumentarnog filma "Hassanovi ratovi", scenarista i redatelja Roberta Bubala, koji je u utorak premijerno prikazan u velikogoričkom kinu. Snimateljica Bojana Burnać, ton majstor Tomislav Bubalo, autor glazbe Ivica Vučko, montažer Matej Pavelić i producent Mario Vukadin (Olimp produkcija), samo su dio ekipe koja stoji iza ovog jedinstvenog projekta.

Kamera je u Hassanovu domu i prvo snima statuu Gospe, a odmah pokraj nje nalaze se muslimanski vjerski predmeti. Na policama je prvo zbirka knjiga o Titu, a pokraj njih nalaze se one o ustašama i Paveliću. Hassan je čovjek koji na najbolji način propagira različitost, mir i suživot. Rođen je u Bejrutu, a proteklih 40 godina živi u Hrvatskoj i jedan je od najponosnijih Hrvata koje znam. Kako je sam kazao u filmu, njegova pokojna majka čudila se kad joj je rekao da bi u utakmici Hrvatske i Libanona navijao za Hrvatsku. Za nekoga tko je poznati zafrkant i mirotvorac fascinantan je podatak da je u mladosti i djetinjstvu bio strah i trepet ne samo lokalcima, nego i vlastitom ocu. Odrastao je u palestinskom izbjegličkom logoru u južnom Bejrutu. Sabra i Šatila poznate su po masakru proizraelskih falangista nad lokalnim stanovništvom 1982. godine, a kako smo mogli vidjeti u filmu, Palestinci i danas tamo žive u opskurnim uvjetima, bez struje, često i na granici siromaštva.

Ljudi u Bejrutu žive od mizerije, pa smo tako mogli vidjeti da dva Hassanova brata popravljaju ljudima odjeću za siću, a sestra radi 5 dana u tjednu od 8 ujutro do 10 navečer za 40 dolara tjedno. No oni su i u takvim uvjetima duhoviti. U jednoj od najboljih scena Hassan dolazi kod sestre koja čeka da se uključi strujni agregat. On ima 11 braće i sestara, a jedna od njih je u Siriji. Kad su je nazvali na mobitel počinje zezancija, a Hassan joj govori da pozdravi sve osim "onog lopova od supruga". "Ne krade više", spremno je odgovorila sestra. "Hassanovi ratovi" odličan je naslov filma jer se odnosi na sve ratove u kojima je bio, ali i unutarnje ratove koji se odvijaju u njegovoj glavi. Jer, imao je samo 10 godina kada je držao pušku u ruci i pucao na avione. Bio je toliko radikalan da je jednom naoružan uletio na konferenciju za novinare Arafatova brata i prozvao ga pred svima jer spominje samo Palestince, premda su i Libanonci branili Bejrut. Osim njega najvažniji lik u dokumentarcu je i njegova supruga Ljiljana, prema kojoj Hassan u jednom dijelu nije bio baš blag, nakon što se se s ekipom izgubila u dijelu Šatile u kojem haraju ISIL-ovci. No svima je jasno da je ona njegova mirna luka i žena koja drži tri kuta kuće te da je u filmu strahovao i za njezinu sigurnost, kao i za sigurnost cijele ekipe.

– Bilo mi je preemotivno, kako sam i očekivao. Jedva sam čekao kraj filma i samo molio Boga da ne pustim suze. Sve je super prošlo. To je priča o mom životu. Da se ponovno rodim, sutra bih sve isto napravio, kazao nam je Hassan nakon premijere. Pitali smo ga i je li istina da je bio takav strah i trepet na ulicama Bejruta.

– Bio sam prgav i krvoločan. Ljudi su me se bojali. Ne znam jeste li to primijetili u filmu, ali kada se javljam ljudima, ima onih koji me se još boje iako je prošlo 40 godina. Okolina mijenja čovjeka. Ja sam se potpuno promijenio otkako sam došao u Hrvatsku, a Robi je htio pokazati drugu stranu Hassana. Mislim da danas ne bih mogao zgaziti ni mrava, dodao je Hassan koji se dotaknuo i života u Libanonu.

– Izuzetno je teško, no ljudi nisu izgubili duh. Cijela moja obitelj obožava se šaliti. Gledaj, kad živiš i odrastaš u ratu, moraš se znati snalaziti. To je borba za opstanak. Moja pokojna mama uvijek je govorila da ako ideš u šumu moraš biti vuk jer će te pojesti drugi vukovi. Nažalost, tamo se ništa nije promijenilo od vremena kada sam bio dijete, kazao je Hassan, a Bubalo je dodao:

– Osim što je Hassan avanturist po prirodi, i mi smo doživjeli avanturu snimajući. Mislim da nas je film sve promijenio. Imali smo tu epizodu u Šatili kada smo se izgubili te je Hassan zamalo odustao od snimanja. No priveli smo snimanje kraju. Meni kao redatelju bilo je teško jer ne razumijem arapski jezik i ne znam o čemu su govorili sugovornici u filmu. Vjerovao sam samo Hassanu, koji mi je odmah kazao da imamo izuzetan materijal. Montaža je dugo trajala, bilo je i tu nepredviđenih okolnosti. No, montažer Matej Pavelić napravio je odličan posao, istaknuo je Bubalo.

Na promociji u Velikoj Gorici bilo je puno poznatih osoba, koji su dale podršku ovom filmu. Između ostalih stigli su i glazbenici Vlado Kreslin, Ella Jantoš i Jurica Pađen, umjetnici Dimitrije Popović i Stephan Lupino, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. koji nam je nakon promocije kazao kako je impresioniran filmom.

– Ovo je stvarno autentičan prikaz situacije u Libanonu koju ne možemo vidjeti u medijima, koliko god bili informirani. Imamo čovjeka koji je zadržao kontakte sa svojom domovinom. Vidi se da ima širok krug prijatelja i dalje, koji ga poštuju. Poznajem ga dugi niz godina a nisam poznavao njegovu životnu priču. Vrlo je zanimljiva i baca novo svjetlo na kompleksnost odnosa u toj zemlji. Približio nam je i promišljanja običnih ljudi, pa smo vidjeli da su ljudi u cijelom svijetu suočeni s istim problemima i propitkivanjima. Mi smo prošli svoju kalvariju, no njima je puno teže. Iz ovakvih priča najbolje možete vidjeti da se problemi mogu riješiti jedino dijalogom i uvažavanjem jedni drugih. Zbog toga je važno da ostaju ovakvi svjedoci vremena poput Hassana, kazao je Božinović.

Nakon prvog prikazivanja plan je da film "Hassanovi ratovi" vide i gledatelji na raznim europskim festivalima.

– Film ima univerzalnu poruku. Mnogima će biti zanimljivo vidjeti pravi dokumentarac bez aktivizma. Često imamo fake aktivističke dokumentarce koji lijepo izgledaju, ali nisu baš realni. Mi nismo ništa rezali, pustili smo ljude da govore. Zato u ovom filmu možete vidjeti i ljutnju i psovke, zaključio je Robert Bubalo.

