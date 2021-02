Vanna: 'Čast mi je što je moj autorski rad ostavio traga među publikom'

Jedina nominirana žena u kategoriji za glazbenika godine ponosna je višestruka osvajačica Večernjakove ruže Ivana Vrdoljak Vanna. Da je miljenica publike, dokazala je bezbroj puta, a kao vrsnu glazbenicu okrunio ju je Porin dodijeljen za album „Izmiješane boje“ u kategoriji najboljeg pop albuma godine, a nominiran je i za album godine. Nas je oduševila i autorskom pjesmom “Puna memorija” te je na veliku radost svih obožavatelja najavila da je u pripremi i album s njezinim autorskim pjesmama.

Nakon vrlo nepredvidive godine za glazbenu industriju, odlučila je pokazati i veliko srce u sklopu akcije „Playlista za glazbenu školu Sisak“, za obnovu potresom razrušene zgrade Glazbene škole Frana Lhotke. Naime, u idućem se razdoblju odrekla autorskih honorara za svoju pjesmu “Sjaj” i odlučila ih donirati glazbenoj školi. Prošlu će godinu, kao i mnogi glazbenici, pamtiti po deficitu koncertnih aktivnosti zbog pandemije koronavirusa, ali unatoč tomu pjevačica je njome koračala hrabro i nadahnuto pa je tako izdala i dva singla – “Loš trenutak” i “Puna memorija”, o kojima nam je više otkrila u razgovoru u povodu nominacije za najprestižniju medijsku nagradu, a otkrila nam je i kako se u spotu za zadnju pjesmu snašla njezina kći Jana i dijeli li savjete mladim pjevačima uoči Dore.

Zasluženo vam je pripala nominacija za Večernjakovu ružu u kategoriji za glazbenika/glazbenicu godine. Kako ste reagirali kada ste saznali za nju?

Velika mi je čast biti u konkurenciji za glazbenika godine jer razlog je vjerojatno to što su prošlogodišnje dvije pjesme koje sam sama napisala ostavile traga kako među publikom tako i među kolegama glazbenicima koje ionako cijenim. Upravo mi je to moje autorstvo dalo za pravo da zaključim da sam intimno u svojoj glavi prešla u drugu kategoriju – za mene puno zahtjevniju, važniju i smisleniju nego dosad. Četvorica kolega s kojima sam u konkurenciji velike su glazbene osobnosti koje u svojim pjesmama redovito daju svoj autorski svima prepoznatljiv pečat.

Ponosna ste osvajačica čak tri Večernjakove ruže. Gdje ih držite?

Na polici s ostalim zgodnim i vrijednim stvarima.

Svi su odahnuli što je završila 2020. godina. Kakva je ona bila za vas i čemu vas je naučila?

Ja sam jedna od onih koji ne misle da se stvari događaju po numerološkim zakonima; 30. 12. je bio jednako naporan kao i 2. 1. I samim novim pisanjem brojki ne znači da se išta mijenja. Profesionalno je 2020. za mene bila i važna, a i zanemariva – ako gledamo koncertno. Osobno, nikad nisam doživjela takvu afirmaciju među publikom, i to zbog pjesama koje sam napisala uz produkcijsku realizaciju svog prijatelja Gorana Kovačića. Logično je zato bilo žudjeti za koncertima i susretima s publikom, gdje bi uživanje u smislu glazbe bilo potpuno, ali to se nije dogodilo i, nažalost, neće tako brzo. Na trenutke može djelovati da je uzaludno prezentirati pjesme koje su ljudi tako dobro prihvatili i na YouTubeu ih pogledali više od milijun puta, a nemati priliku održati koncert. Ipak, ja vjerujem da će mi to ljudi nekako vratiti kada se ostvare uvjeti za smisleni koncert i da ću tek tada moći zaključiti da sve što sam radila u toj ukletoj 2020. nije bilo uzalud. K tome, vjerojatno smo svi shvatili da je u trenucima krize dobro biti u prijateljstvu sa samim sobom i uživati u društvu svojih najbližih.Vjerojatno su svi kao i ja shvatili koliko je bitno tzv. male životne radosti ne uzimati zdravo za gotovo, već ih cijeniti i slaviti kao najveću životnu radost.

Foto: PROMO

U spotu vašeg posljednjeg singla “Puna memorija” pojavljuje se i vaša lijepa kći Jana. Kako se snašla na setu? Hoće li i ona krenuti vašim glazbenim stopama?

Njoj je to sve bilo vrlo zabavno i prirodno, ali shvatila je zašto meni nije, jer sve u što čovjek ulaže svoj talent, trud, iskustvo i novac nikad ne izgleda samo kao jednostavna zabava te da je svaki detalj plod nekog promišljanja i truda da bi konačnici izgledao prirodno i lijepo.

Kada nam stiže novi album? Ima li tu kakvih vijesti?

Pa kao što i sami znate, u 2020. sam nagrađena Porinom za pop-album godine pa novi album sigurno neće biti ove godine, ali se stvara.

Uz “Punu memoriju” prošle godine objavili ste i baladu “Loš trenutak”. Kakvi ste vi kad imate loš trenutak? Kako se suočavate s tim?

Pa evo, napišem pjesmu o tome. Ispada da se iskrenost u pisanju pjesama isplati jer ljudi su baš taj “Loš trenutak” prisvojili i dobila sam dosta “ispovijesti” na tu temu. Općenito, nema ništa bolje od toga kada ti ljudi “prisvoje” pjesmu, jer tada sve poprimi pravi smisao.

Tu pjesmu u finalu ste izveli s Filipom Rudanom, kojeg ćemo uskoro gledati na Dori. Traži li vas savjete uoči svog nastupa?

Ne, ne traži.

Razmišljate li vi o ponovnoj prijavi na Doru?

Ne.

Ako epidemiološke prilike dopuste, koga ćete povesti na dodjelu Večernjakove ruže?

Supruga.