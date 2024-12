Umro slavni glumac iz kultne serije, tužne vijesti objavila supruga: 'Posljednje trenutke proveo je u zagrljaju svoje obitelji'

Zvijezda serije "Days of Our Lives" Wayne Northrop preminuo je u 77. godini, potvrdila je njegova glasnogovornica. "Wayneu je prije šest godina dijagnosticirana rana faza Alzheimerove bolesti" otkrila je njegova supruga Lynn Herring Northrop, koja je navela i da je glumac posljednje trenutke proveo u "zagrljaju svoje obitelji", kao i to da je preminuo 29. studenog.

"Želimo zahvaliti najbrižnijem i najdivnijem mjestu, Motion Picture and Television Home, na izvrsnoj skrbi o njemu. Wayne je dirnuo mnoge svojom duhovitošću i šarmom. Bio je suprug 43 godine, najbolji otac svojim sinovima Hanku i Gradyju, te rančer koji je volio svoje krave i bio prijatelj mnogima", dodala je supruga slavnog glumca.

Northrop je tumačio lik Romana Bradyja u seriji "Days of Our Lives" tijekom dva razdoblja: od 1981. do 1984. te ponovno od 1991. do 1994. godine, kao suprug dr. Marlene Evans. Kasnije se 2005. pojavio u seriji kao drugi lik, dr. Alex North, ukupno ostvarivši oko 1.000 pojavljivanja u seriji. Osim toga, glumio je u seriji "Port Charles" na ABC-u te se pojavljivao u seriji "Dinastija". Na početku karijere imao je gostujuće uloge u serijama poput "The Waltons", "Baretta" i "Eight is Enough".

Northrop je rođen 12. travnja 1947. u Sumneru, Washington. Wayne Northrop i njegova supruga, glumica Lynn Herring, vjenčali su se 1981. godine i imaju dva sina, Hanka i Gradyja. Posljednjih 35 godina Northrop i Lynn vodili su ranč za uzgoj stoke u Raymondu, Kalifornija, posvećujući se očuvanju okoliša i divljine. Također su kupili najstariju kuću u gradu i preuredili je u lokalni muzej za turiste, čime je uvrštena u registar povijesnih znamenitosti.

