Ulice su jako čiste, bez opušaka i žvakaćih guma. Taj standard urednosti mogao bi biti primjer i Zagrebu

Novinarka i reporterka informativne redakcije RTL-a Kristina Čirjak nedavno je boravila u Londonu. Povod njenog odlaska u glavni grad Engleske i Ujedinjenog Kraljevstva bio je poslovne naravi jer je za RTL pratili događanja na vodećem međunarodnom događaju World Travel Market, ali uspjela je uhvatiti i nešto slobodnog vremena za razgledavanje Londona. - London je grad u kojem uvijek imate nešto vidjeti, bez obzira na to koliko puta ga posjetili. Ovom prigodom bila sam tri dana, ali ona su bila vrlo intenzivna pa sam mnogo toga vidjela i doživjela. Nažalost, aviokompanija kojom smo putovali je imala overbooking pa je kolega snimatelj do Londona putovao s brojnim zavrzlama gotovo 12 sati. Nevjerojatno mi je to pravilo da aviokompanije mogu prodati više karata nego što imaju sjedala. Stoga učite na njegovim greškama i na vrijeme napravite check-in - prisjetila se Kristina kako je putovanje startalo onako kako nisu zamišljali. Bez obzira na to, ovaj će joj boravak ostati u lijepom sjećanju i otkriva nam što London nudi prosječnom turistu i što bi naša metropola mogla preuzeti i preslikati iz Londona u svoju ponudu.

- London nudi mnoštvo kulturnih i povijesnih znamenitosti, kao i brojne atrakcije. Svjetski poznate galerije, muzeji i kazališta ne mogu nikome biti dosadni, pa čak ni onima koji takva mjesta izbjegavaju u širokom luku. Osobito me fasciniraju londonski parkovi i vrtovi. Jedan dan smo ustali u zoru samo kako bismo što više vremena proveli u Hyde Parku. Zagreb bi morao više cijeniti svoje zelenilo, a gradske vlasti bi trebale ulagati u parkove i u njima organizirati što više događanja - govori nam Kristina. Ovo joj nije prvi posjet Londonu i savjetuje koje znamenitosti u svakako trebate uvrstiti na svoj popis. - Posjet muzeju voštanih figura Madame Tussauds je uvijek dobra ideja, stajati rame uz rame s Marvelovim superherojima, Nelsonom Mandelom, Albertom Einsteinom ili Winstonom Churchillom je super doživljaj. London Eye je moj prvi izbor, ali da mi je netko rekao za mog prvog posjeta Londonu prije nekoliko godina da ću se baš s tog mjesta jednom javljati u našu središnju informativnu emisiju, rekla bih mu da je lud. Ponovno sam posjetila Buckinghamsku palaču, ali se ondje nisam dugo zadržala jer mi kraljevska obitelj i nije toliko zanimljiva. Bili smo smješteni u blizini Trafalgar Squarea tako da nam je ondje počinjao i završavao dan. Ono što ovog puta nisam stigla posjetiti su kazališta na West Endu, pa će to biti povod za idući posjet. Svima koji planiraju posjet preporučujem da kupe ulaznice putem interneta kako bi izbjegli gužve - Kristinina je preporuka.

London je i prije inflacije i krize slovio za jedan od najskupljih gradova, je li to zbilja tako, kakve su cijene kave, prosječnog ručka i namirnica u trgovinama, pitamo RTL-ovu novinarku. - Cijene ovise o tome gdje i što jedete. Ako ručate u strogom centru, platit ćete dvostruko više nego izvan njega. Sjednete li na metro i odvezete se malo dalje, istu uslugu ćete platiti znatno jeftinije. Pravila su slična kao i u Dubrovniku. Nekoć su cijene u Londonu, kao i brojnim drugim europskim metropolama, u odnosu na naše bile astronomske. Međutim, sada se situacija promijenila i kod nas su cijene europske, unatoč balkanskim plaćama, tako da je i taj cjenovni šok manji. Kad sam prvi put posjetila London, pizzu koja je bila nejestiva platila sam 20 funti, o njoj sam pričala danima, ma što danima - godinama, pa i danas. Da danas pizzu u Hrvatskoj platim 20 eura - ne bih doživjela infarkt - dočarava nam Kristina situaciju s cijenama. Osvrnula se i na uređenost i urednost Londona u koji bi se mogla ugledati i naša metropola. - Ulice su nevjerojatno čiste, bez opušaka ili žvakaćih guma. Londonski standard urednosti mogao bi biti primjer mnogim gradovima, pa tako i Zagrebu - kaže.

Fish and chips je jedan od prvih gastro asocijacija na Veliku Britaniju, a London je poznat i po velikom izboru internacionalne kuhinje. - London je veliko gastronomsko središte. Probala sam razna jela, a fish and chips su, naravno, bili na mom jelovniku. Jeli smo i u argentinskom steak restoranu, koji je u Londonu otvoren prije 30 godina. Hrana je bila odlična, a i tko zna hoću li i kad ću do Argentine pa zašto je barem malo ne okusiti na tanjuru. Nezaobilazna destinacija i raj za ljubitelje hrane je Borough Market, najstarija i najpoznatija londonska tržnica na kojoj nema što nema, a ni sama ne znam što sam sve ondje degustirala, lakše bi bilo nabrojati što nisam. Odlično je i to što je otvorena do kasno poslijepodne, a ne kao kod nas gdje je fajrunt na tržnicama do 14 sati - opisuje nam Kristina svoje gastro londonsko iskustvo. Kada je pak vrijeme u pitanju kiša i sivilo su prvo što nam padne na pamet kada je London u pitanju, ali Kristini, iako dolazi s našeg toplog juga, ovakvo vrijeme ne smeta.

- Londonsko sivilo i kiša daju posebnu čar gradu. Ovog puta mi je čak malo nedostajala kiša, jer kišobrani i kabanice su London. Dok se kod nas nervoza osjeti u zraku čim padne koja kap kiše, oni se na to i ne obaziru. Iako nisam tip osobe na koju vrijeme utječe, ne bih mogla živjeti cijele godine u takvom okruženju - kaže nam Čirjak kojoj ovo nije prvi posjet Londonu i napravila je malu usporedbu prvog posjeta i ovog sada. - Grad se nije mnogo promijenio, ali moj doživljaj je bio drukčiji, jer je ovo bilo poslovno putovanje s kolegama novinarima i snimateljima koje prate turizam. Tada sam bila s prijateljicama, bile smo studentice i spavale u hostelu. Bila su to vremena kada su nas mnogo više zanimali izlasci nego kulturne znamenitosti. Sve ostalo je isto kao tada - Big Ben, London Eye, Buckingham Palace i Tower Bridge su na mjestu gdje sam ih i ostavila - veli.

Putovanja su i odlična prilika za obaviti dobar šoping, pa pitamo Kristinu je li iskoristila i putovanje u London za dobar šoping. - Volim obaviti kakav-takav shopping na putovanjima, ali trudim se postići neki balans da ne potrošim previše vremena na to. Bila sam u jednoj od najpoznatijih robnih kuća na svijetu, Selfridgesu, koja nije samo shopping destinacija. Treba je doživjeti i radi umjetnosti i inovacija koje nudi. No nisam se baš dobro provela. Prekrasno je uređeno, ali previše blještavila i prevelika je za sve nas koji se teže snalazimo u prostoru pa sam izgubila živce. Što se tiče odjeće, znatno je jeftinija putem interneta i više je izbora - prenosi nam svoje iskustvo. Kristina kaže kako bi i zadnji cent dala za putovanja i svako putovanje, bilo veliko ili malo, smatra vrijednim iskustvom.

- Najdraža su mi bila niskobudžetna putovanja u studentskim danima na koja smo išli na kraju odrađene ljetne sezone. Nismo puno planirali, samo bismo sjeli u avion, vlak ili autobus. Uvijek smo imali neke kombinacije spavanja kod uže i šire rodbine, a svako putovanje je bilo obogaćeno gomilom anegdota koje ćemo pamtiti cijelog života. Tako smo proputovali pola Europe. Moje putovanje iz snova je bilo na Tenerife, otok koji nude spoj hrane, klime i prirode baš po mojoj mjeri - otkriva nam novinarka. Zanimalo nas je voli li sama organizirati putovanje ili se prepusti u ruke turističkim agencijama? - Ni jedno ni drugo, obično se oslanjam na suputnike, što često nije dobra ideja. Zašto? Evo samo dva slučaja koja mi padaju na pamet. S prijateljima sam ovog proljeća bila u Barceloni i gotovo smo postali beskućnici jer nisu dobro organizirali smještaj. Lani sam s prijateljicom bila u Napulju i planirale smo i do Sorrenta pa je kupila karte. Probudila me kad je vlak stigao i izišle smo ni manje ni više nego u - Salernu. Ali, nije ni to loše, avantura nikad previše - kroz smijeh se prisjeća.

Ispričala nam je i kako je najveći kulturološki šok doživjela kada je boravila u Sjevernoj Makedoniji i prepričala nam je kakvu je avanturu doživjela u Skoplju. - Kulturni šok sam doživjela pri kupnji karte za javni gradski prijevoz, ti štandovi izgledaju kao u Jugoslaviji. Za vrijeme vožnje zaustavila nas je policija, utvrdili su da je autobus neispravan i poslali su nas na tehnički pregled, koji je obavljen dok smo sjedili u autobusu, samo se nagnuo na jednu stranu. Nisam tako zamišljala Skoplje, ali unatoč tome, mene je ta kulturna raznolikost oduševila i rado bih se vratila u Makedoniju, osobito na kanjon Matku i Ohrid - prisjeća se novinarka kojoj su drage uspomene sa svih putovanja magnetići koje čuva na svom hladnjaku na kojem je sve manje mjesta za magnete. Ali vjerujemo kako će se ipak neko mjesto pronaći i za magnetić iz New Yorka u koji planira uskoro otputovati. - U planu je New York i posjet bivšoj kolegici Ladi Marinović te poslovni put i skijanje u Italiji s Hrvatskom udrugom ljubitelja skijanja su na popisu želja, ali u novinarskom poslu planovi se često mijenjaju, a onda to promijeni i privatne planove - zaključuje Kristina.