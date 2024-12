FOTO Lana Jurčević objavila još fotografija s krštenja kćeri, pokazala tko je bio među uzvanicima

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević podijelila je s obožavateljima dio atmosfere s krštenja i proslave prvog rođendana njezine kćeri Mayale. Objavila je najprije video snimljen u crkvi, a sada je podijelila i fotografije s prijateljicama koje je pozvala da budu dio ovog važnog dana u njezinom životu.

- Evo mojih žena. U današnja, moderna vremena, reklo bi se, moje #Prepichke. Žene, neke mlađe, neke starije od mene, s kojima me veže više od 10, 20, čak i 30+ godina poznanstva. S nekima se znam iz ‘pelena’, s nekima iz osnovne škole, nekima s faksa, neke su me bodrile iz prvih redova koncerata, neke bile sa mnom na pozornici, a neke su mi bile i ostale suradnice, ali i puno više od toga. Neke su mi pisale pjesme i albume… Neke su mi bile i mentorice… Neke su sjele na avion i došle u Zagreb na ovaj dan… Neke su me čekale gotovo dvije godine da me vide (kroz period bolnice, Maylinog rođenja i prilagodbe na jedan potpuno novi život. Specifična sam ja biljka ponekad i hvala im na tome, što su uvijek tu. Nadam se da sam to nečim zaslužila. - napisala je Lana uz fotografije s prijateljicama. Podijelila je s pratiteljima i jednu dvojbu i zamolila ih njihovo mišljenje.

- P.S. Mayla nas je okupila sve na svoj prvi rođendan, ali još uvijek se borim se tim da pokažem Maylu na društvenim mrežama… Jedan dio mene toliko želi, drugi dio se boji. Što vi mislite o tome? - pitala ih je. - Predivno!! Baš nam je bilo lijepo i hvala što si nas okupila! Maylu pokaži svijetu, barem na moment. Mislim da su djeca dio tebe i zašto ih skrivati oni su uz tebe i uvijek budu, moje je mišljenje - bio je jedan dio komentara dok su drugi savjetovali Lanu da ne pokazuje Maylu na društvenim mrežama. - Ja sam svog sina na početku, kad je bio beba, znala objavit, al’ sam onda retrogradno, obrisala sve postove s njim. Ne znam, bješ’, sveg ima danas i zato, nekako, moj savjet: bolje ne. Imam možda još par slika, ali dok je bio manji, sad, kad je teenager, ne da ni on, a ja moram to poštovati. Razumijem dilemu, imala sam je i ja. - poručila joj je Paola Valić Bekić.

- Hvala ti Bože na svemu. Nije prošao dan dok smo bili u iščekivanju, kao što ne prođe ni noć da se ne zahvalimo na svemu i pomolimo. Hvala i svima vama koji ste bili uz nas, do neba. - napisala je Lana na Instagramu uz fotografije s krštenja i dodala; Maylici smo odabrali krsno ime po svetoj Anđeli. Nekoliko dana prije toga pokazala je i kako izgleda haljinica koju je dala šivati za ovaj poseban dan. - Osjećam se kao dijete pred prvi dan škole. Ono kad ne možeš spavati od uzbuđenja. Vrijeme je doslovno proletjelo, kad je prije prošla godina dana? I mislim da nikad neću naći dovoljno riječi za zahvalnost koju osjećam prema svima vama koji ste bili uz nas sve vrijeme. HVALA, HVALA, HVALA! - napisala je uz video u kojem je pokazala haljinice za Mayle Lily.