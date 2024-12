Poznati LGBT Youtuber šokirao je pratitelje transformacijom: Okrenuo se vjeri i živi u celibatu

Anthony Michael Quintal, poznatiji kao Lohanthony, postao je internetska senzacija još kao tinejdžer, no njegova je transformacija iz LGBT aktivista u predanog kršćanina šokirala milijune pratitelja diljem svijeta. S tek 10 godina, Anthony je počeo objavljivati videozapise na YouTubeu, koristeći roditeljsko računalo i jednostavan program za montažu. Njegov pseudonim "Lohanthony" nastao je spajanjem prezimena glumice Lindsay Lohan i njegovog imena. Do 2015. godine skupio je više od milijun i pol pretplatnika, postavši jedna od vodećih mladih LGBT osobnosti na platformi.

Foto: Instagram

Quintalov video "Calling All the Basic Bitches" iz 2012. godine postao je viralni hit koji je pomogao popularizirati frazu "basic bitch" u internetskoj kulturi. Njegov otvoreni pristup vlastitoj seksualnosti i zabavan sadržaj privukli su brojne obožavatelje, posebno među LGBT mladima. Tijekom svoje karijere, Quintal je vodio MTV-jevu seriju "Teen Wolf After, After Show", glumio u filmu "Miss Stevens", izdao glazbenu kompilaciju koja je dospjela na Billboard ljestvicu te bio nominiran za dvije Teen Choice nagrade.

U kolovozu 2020. godine, tada 21-godišnji Quintal objavio je video koji je šokirao njegove pratitelje. U 41-minutnom svjedočanstvu, objavio je da se okreće kršćanstvu i odriče svojih prijašnjih istospolnih veza, koje je opisao kao "seksualni nemoral". Njegova odluka da živi u "kršćanskom celibatu" izazvala je različite reakcije. Brojni obožavatelji izrazili su zabrinutost za njegovo mentalno zdravlje, LGBT aktivisti upozorili su na štetnost njegove nove retorike, a stručnjaci su prepoznali jezik sličan onome koji se koristi u konverzijskoj terapiji.

Quintal je uklonio većinu svojih starih videa s YouTubea i potpuno se posvetio širenju kršćanske poruke. Iako tvrdi da nije prošao konverzijsku terapiju, njegovo novo djelovanje i dalje izaziva zabrinutost među bivšim obožavateljima i LGBT zajednicom. Njegova transformacija ostaje jedan od najdramatičnijih preokreta u povijesti YouTubea, potičući rasprave o identitetu, vjeri i utjecaju društvenih mreža na mlade.

