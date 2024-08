U osnovnoj školi često su je opisivali kao 'ružno malo dijete s velikim ustima' i nije imala prijatelja

Još od prvih rola tituliraju je najboljom glumicom svoje generacije, a s vremenom niže i snažnije komplimente: ugledni Vanity Fair svojedobno je objavio kako je "teško zamisliti da je uopće postojalo vrijeme prije Meryl Streep, najveće živuće filmske umjetnice". Guardian je, pak, naziva "jednom od najslavnijih glumica svih vremena" koja je tijekom karijere "vrijedno radila kako bi se etablirala kao glumica čiji korijeni leže u svakodnevnom životu". Filmski kritičari hvale njezin "kameleonski karakter", popis izvanrednih glumačkih transformacija Meryl Streep poduži je, a likovi rabina, časne sestre, modnog mogula pa i bivše premijerke tek su neki koje je oživljavala s nevjerojatnom lakoćom.

Za taj niz upečatljivih ostvarenja Američka filmska akademija tri ju je puta nagradila Oscarom, a u ormarić je pospremila i osam Zlatnih globusa, uključujući i onaj počasni za doprinos filmu. Upravo na dodjeli spomenute nagrade 2017. izazvala je bijes Donalda Trumpa, koji je pogođen njezinom kritikom izvrijeđao glumačku ikonu. "Meryl Streep, jedna od najprecjenjenijih glumica u Hollywoodu, napala me sinoć na dodjeli Zlatnih globusa, iako me i ne poznaje", napisao je Donald Trump na Twitteru u gluhu noć. Premda društvena mreža ne pruža višedimenzionalni doživljaj, nije teško pretpostaviti da je izabrani američki predsjednik bio jako, jako ljutit.

Naime, u svom govoru pred milijunskim auditorijem diljem svijeta, prilikom primanja nagrade na dodjeli u Los Angelesu, prisjetila se mučne situacije u kojoj se Trump tijekom predsjedničke kampanje izrugivao novinaru, osobi s posebnim potrebama. Premda ga nije ni u jednom trenutku nije imenovala, bilo je posve jasno da punih šest minuta govori upravo o nadolazećem "gospodaru slobodnog svijeta". Koji je glumici uzvratio promptno i snažno, braneći se poput ranjene zvijeri, no nazivajući je "precijenjenom" ipak je posve promašio metu.

Meryl Streep desetljećima je krasila filmska platna svojom iznimnom glumačkom vještinom, a njezino ime sinonim je za glumačku briljantnost i svestranost u svijetu kinematografije. Ne živi tipičnim životom zvijezde, nema tipičan hollywoodski brak i obitelj i ne puni stranice tabloida, a prema vlastitim riječima, "ne može manje mariti za modu". Upravo u dobrom balansu obiteljskog i javnog, svjetlima reflektora ispunjenog života i njezine dugovječne karijere, krcate sjajnim ulogama i brojnim nagradama struke. Iako joj je gluma obilježila život, glumi svega pet mjeseci godišnje, a ostatak godine posvećena je peteročlanoj obitelji daleko od očiju javnosti i bavi se dobrotvornim radom. Glumica, koja je nedavno proslavila 75. rođendan, ima uistinu pregršt razloga za slavlje, stoga je šokirala svoju vojsku poklonika kada se u medijima i na društvenim mrežama diljem svijeta proteklih mjeseci našla iz nimalo blistavog razloga: zbog razvoda od supruga Dona Gummera nakon čak 45 godina braka.

Rođena kao Mary Louise Streep 22. lipnja 1949., ova američka glumica svoj prvi pljesak dobila je već sa 12 godina, kada je u na školskoj božićnoj priredbi otpjevala pjesmu "Holy Night" na francuskom. Poduke pjevanja davala joj je utjecajna profesorica Estelle Liebling, koja je ujedno bila i prva umjetnica s kojom se Meryl susrela. Istodobno, u osnovnoj školi često su je opisivali kao "ružno malo dijete s velikim ustima". I sama glumica priznaje da u osnovnoj školi nije imala puno prijatelja. Kad je krenula u srednju školu, počela je igrati ulogu "popularne djevojke", no i u to doba imala je samo dvije prijateljice, a jedna od njih bila joj je sestrična.

Uskoro napušta pjevanje i počinju ju zanimati izlasci i navijanje za školski sportski klub, te se činilo da su glumački i pjevački nastupi u djetinjstvu bili samo kratkotrajna faza. No, iako nije bila atraktivna djevojka, Streep je imala snažan karakter koji je izgradila zahvaljujući podršci svoje majke koja joj je uvijek govorila: "Možeš sve što želiš." A od djetinjstva je željela samo jedno: uspjeti kao glumica.

Nakon srednje škole, iako je željela upisati pravni fakultet, upisuje Vassar College koji joj je, kako i sama kaže, promijenio život. Nakon što je diplomirala, uzima slobodnu godinu kako bi glumila u nekoliko projekata, ali je morala raditi povremene poslove kako bi platila stanarinu u New Yorku. Tako je godinama bila barmen, dostavljač na biciklu, pa čak i model. Potom studira još tri godine na Yale School of Drama sa Sigourney Weaver. Otada se ne prestaju nizati uloge ove zaista posebne glumice.

Prvu zapaženu ulogu odigrala je 1977. u filmu "Julia", a u isto vrijeme se kao perspektivna glumica pojavila u članku "Novi glumci koji obećavaju" u jednom od brojeva Screen Worlda. U fokus javnosti ušla je na velika vrata već dogodine, ulogom u filmu "Lovac na jelene". Riječ je o filmskom remek-djelu iz 1978., priči o trojici prijatelja koja se nađu u vrtlogu Vijetnamskog rata. Bila je ovo zahtjevna uloga i za Meryl Streep: nastojeći svoj sporedni lik učiniti što kompleksnijim, redatelj Michael Cimino dao joj je zadatak da sama osmisli svoj tekst. U tome je i uspjela pa joj je spoj krhkosti i snage s kojim je utjelovila Lindu donio i prvu nominaciju za Oscara.

No, kući ga ponijela iduće godine, za ulogu u filmu Roberta Bentona "Kramer protiv Kramera", duboko emotivnoj priči o raspadu jedne obitelji. Baš kao i u "Lovcu na jelene", Streep je i ovaj put sama napisala većinu teksta.

Tri godine poslije osvojila je svoj drugi zlatni kipić, za ulogu Sophie Zawistowske, misteriozne Poljakinje u filmu "Sofijin izbor" koju progoni strašna tajna. Briljirala je i u "Mojoj Africi", redatelja Sydneyja Pollacka koji je nahvalio Streep, njezinu intuiciju, maštu i odlično poznavanje ljudske prirode. Dati američkoj glumici ulogu bivše britanske premijerke u filmu "Željezna dama" bio je rizik, unatoč tome što se radilo o Streep. Ulozi su bili visoki, ali ne čudi da je majstorski utjelovila Thatcher i za to zasluženo dobila i trećeg Oscara. "To je bio jedan od onih rijetkih filmova zbog kojih sam zahvalna da sam glumica i da imam privilegiju gledati na život s dubokom empatijom", izjavila je Streep.

Tijekom karijere kolege su često hvalile njezin talent. Glumac Jeremy Irons, koji je s njom glumio u "The House of the Spirits", rekao je: "Na dan kad smo snimali ljubavnu scenu, Meryl i ja smo imali aferu. A kada se kamera ugasila, naša veza je prestala." Streep je bila tako uvjerljiva. Glumac i producent Mike Nichols izjavio je: "Ona jednostavno postaje ta osoba u ulozi toliko da svi oko nje primjećuju i reagiraju na njezinu glumu. To mijenja kemiju svih nas. Nikada nisam vidio da netko drugi to radi."

Popis filmova u kojima je igrala dug je i raznolik, a među boljim ostvarenjima valja spomenuti i uloge u kultnom filmu "Mostovi okruga Madison" s Clintom Eastwoodom, filmu "Sati" s Nicole Kidman, za koji je kao inspiracija poslužio roman "Mrs. Dalloway" Virginije Woolf, potom u "Adaptaciji" s Nicolasom Cageom i Tildom Swinton, mjuziklu "Mamma Mia!", filmovima "Julie & Julia", "Smrt joj dobro pristaje", "Sumnja, "Vrag nosi Pradu", "Prije i kasnije" s Liamom Neesonom, te mnoge druge. Sa 29 nominacija za Zlatni globus i 19 nominacija za još prestižnijeg Oscara, ona je glumica s najviše nominacija za nagrade u povijesti Hollywooda.

Iako su njezina profesionalna postignuća dobro dokumentirana, postoji još jedan aspekt njezina života koji je često bio u drugom planu, no zbog toga se nije bunila, a riječ je o njezinu inspirativnom odnosu sa suprugom Donom Gummerom, jednom od rijetkih za koji se držalo da će zaista biti "dok nas smrt ne rastavi". Brak Meryl Streep i Dona Gummera krasila je jedinstvena i dirljiva priča koja je započela nakon tragičnog događaja. Merylin prvi suprug, John Cazale, bio je glumac poznat po ulogama u filmovima kao što su "Kum" i "Lovac na jelene". Upoznali su se na setu filma "Mjera za mjeru" 1976., i odmah se ludo zaljubili. Par je unajmio stan i započeo zajednički život, no samo godinu dana kasnije Cazale se razbolio od raka.

Bili su zajedno u liječničkoj ordinaciji kada im je liječnik rekao da Cazale boluje od terminalnog raka pluća i da više ništa ne mogu učiniti za njega.

"Gdje ćemo na večeru?", upitala ga je pred liječnikom i pokazala da ne planira odustati od života i nade. No, ispod površine je patila. U pismu svojoj bivšoj učiteljici drame, nagovijestila je kakav je emocionalni udar Cazaleovo sve lošije zdravlje uzelo na nju. "Moj dragi je užasno bolestan i ponekad je, kao sada, u bolnici", otkrila je Streep za The New York Post. "On ima izvrsnu njegu i trudim se ne stajati uokolo i kršiti ruke, ali sam cijelo vrijeme zabrinuta i cijelo vrijeme se pretvaram da sam vesela, što mentalno, fizički i emocionalno iscrpljuje više od bilo kojeg posla koji sam ikada radila." Kada je Cazale umro u ožujku 1978. nakon samo dvije godine njihove veze i braka, Meryl se tada bacila na njegovo tijelo i svom snagom ga udarala u prsa, gušeći se u vlastitim jecajima.

Gummer je ušao je u njezin život kao prijatelj njezina brata Harryja Streepa, i kasnije postao jedan od bližih Merylinih prijatelja koji joj je pružao podršku i pomagao joj da prebrodi tugu. Ono što je započelo kao prijateljstvo, ubrzo je preraslo u duboku vezu koja je okrunjena brakom.

Unatoč relativno kratkom razdoblju udvaranja, Meryl Streep i Don Gummer odlučili su se vjenčati u rujnu 1978., samo šest mjeseci nakon Cazaleove smrti. Njihova odluka da se vjenčaju tako brzo nakon gubitka odražavala je istinsku i duboku povezanost koju su osjećali jedno za drugo. Gummerovo razumijevanje i podrška pomogli su Streep da prebrodi izazovno razdoblje tuge i ponovne izgradnje.

Jedan od ključnih elemenata koji su ojačali vezu Meryl Streep i Dona Gummera njihova je zajednička strast prema umjetnosti. Dok Streep osvaja publiku svojim nastupima na ekranu, Gummer svoju kreativnost izražava kroz skulpturu. Brak Meryl Streep i Dona Gummera sve donedavno izdržao je test vremena, opstao je desetljećima s temeljima izgrađenim na ljubavi, zajedničkim interesima i uzajamnom poštovanju, a zajedno su podigli četvero djece - Henryja, Mamie, Grace i Louisa.

U vrijeme kad je vijest o razvodu nakon 45 godina braka tek odjeknula, činilo se da razdvajanje Streep i Gummera nije bilo povezano ni sa kakvim izvještajima o nevjeri ili drami tijekom njihova braka. U prošlosti je Streep također govorila o problemima balansiranja svoje karijere i obiteljskog života. Govoreći za Vogue 2002., otkrila je svoju tajnu dugog i uspješnog braka: "Dobra volja i spremnost na popuštanje - i šutnja s vremena na vrijeme." Nakon što je ranije ove godine i službeno potvrđen njihov razvod, njihova je dobitna formula s vremenom ipak izblijedjela.

Američki filmski institut dodijelio joj je već 2004. godine nagradu za životno djelo, iako je Streep i u godinama koje su slijedile nastavila snimati uloge koje su joj obilježile život, ali i djelovati izvan filmske industrije. Poznata je kao velika filantropkinja, glasovita po društvenom angažmanu za one manje sretne i spretne, koji su stjecajem okolnosti završili na marginama društva. Glasnogovornica je Nacionalnog ženskog povijesnog muzeja kojemu je donirala milijun dolara zarade od filma "Željezna dama".

Isti iznos donirala je kazalištu The Public Theater u znak sjećanja na preminulu vlasnicu i prijateljicu Noru Ephron. Podržala je kampanju modne kuće Gucci Chime for Change za ženska prava. Kada su je 2015. u intervjuu za Time Out pitali je li feministica, odgovorila je: "Ja sam humanistica."

Iste godine skupljala je potpise za otvoreno pismo Angeli Merkel kojim je pozvala njemačku kancelarku da prebaci svoj fokus na prava žena. Također je, tih dana, svakom članu američkog Kongresa poslala pismo podržavajući amandman o jednakim pravima za svakog građanina, a uz svako pismo poslala je i kopiju knjige "Jednakost znači jednakost". Sudjeluje u humanitarnim manifestacijama i radu mnogih organizacija, poput Amnesty Internationala, The Grace Children's Foundationa, AIDS Project Los Angelesa, Women for Women Internationala i Equality Nowa.

Prije nekoliko godina pridružila se kampanji uoči Međunarodnog dana žena kako bi svoj utjecaj iskoristila za skretanje pozornosti medija i javnosti na pitanje rodne ravnopravnosti diljem svijeta. Baš kao što je svojedobno iskoristila svoj trenutak kako bi, pojasnila je, upozorila na anomalije koje vladaju američkim društvom. Nakon tek letimičnog uvida u njezinu impresivnu biografiju teško se oteti dojmu da je Donald Trump, nazivajući je "precijenjenom", podcijenio i itekako loše procijenio Meryl Streep.

