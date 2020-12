'Tijekom potresa sakrili smo se pod stol, ali adrenalin nas je vukao naprijed'

Potres koji je u utorak pogodio Sisak i Petrinju bio je pravi izazov za sve novinare koji su o ovoj tragediji izvještavali uživo. HRT je na svom Prvom i Četvrtom programu emitirao Studio 4, program uživo koji je vodila Nika Vincetić. U šestosatnom programu Nika je pravodobno donosila sve važne vijesti i za svoj rad zaslužila same pohvale.

Kolegij na livadi

– Kad je zatreslo, bila sam u redakciji. Neki su se sklonili ispod stola, a neki ispod štokova. Nakon toga izašli smo i održali minikolegij na livadi ispred HRT-a sa šeficom Informativnog medijskog servisa Katarinom Perišom Čakarun i urednikom programa Renatom Kunićem. Odmah smo se dogovorili s kolegama tko ide na teren, a urednica Danijela Mudrić i ja vratile smo se u studio. Nakon nje nastavile su urednice Anja Konosić i Andrea Oreč. U režiji su bili realizatori Aleksandra Gaćeša i Dražen Ferenčak. Na početku je bilo problema jer su linije bile u prekidu pa nismo mogli telefonski dobiti kolege. Informacija je bilo malo pa je postojao strah od dezinformacija, pogotovo što se tiče smrtnih slučajeva, tako da sam išla s onim što sam mogla saznati na portalima i od kolega u režiji – u jednom dahu kaže nam Nika Vincetić.

– Naravno da su vam u takvoj situaciji na pameti najprije vaši bližnji. Nazvala sam mamu, koja je pričuvala sina Maka, a meni je odgovaralo raditi. Nisam imala problema s koncentracijom. Drago mi je da je sve ispalo dobro, a ljudi koji se time ne bave ne znaju kako to izgleda, jer je naš posao timski rad. Dok su se javljali kolege s terena, ja sam komunicirala s kolegama u režiji, koji su me informirali. Svima im hvala. To je dokaz kakav HRT može i mora biti i pokazalo je kako jedna državna televizija radi. Evo, recimo, kolege snimatelji u Petrinji su snimali potres uživo. Dok su drugi instinktivno bježali, oni su nastavili snimati. Toliko smo naviknuti na te situacije, adrenalin nas vuče da odradimo sve. Dio novinara radio je cijelu noć. Bilo je svega, nisam mogla vjerovati kada sam vidjela da je seizmolog Tomislav Fiket zaplakao, a njemu su potresi ono čime se bavi cijeli život. No bilo je i lijepih trenutaka, kao kada smo saznali da se tijekom potresa u sisačkoj bolnici rodilo dijete. To je pokazatelj da će život ipak pobijediti – kazala je Nika.

Prošla sve redakcije

Nika Vincetić na HRT-u je prošla sve, od novinarskih početaka u “Dobro jutro, Hrvatska” pa do uredničke pozicije. Upravo je ona 2015. bila izvršna urednica Studija 4.

– Time se uistinu ponosim. Tada smo krenuli u jedno drukčije vrijeme, kada nije bilo epidemije i prirodnih katastrofa kod nas. Bilo je to poslijeizborno koalicijsko vrijeme, kada su i Most i Karamarko i Milanović dolazili svaki dan na konzultacije k predsjednici. Krenuli smo uživo s programom i to je bio veliki korak i za režiju i za voditelje, za sve skupa. Svaki korak koji sam napravila na televiziji bio je u pravo vrijeme. Bila sam novinarka, reporterka s terena, voditeljica vijesti i urednica. Ove jeseni ponovno sam se vratila u voditeljsku ulogu, a s obzirom na iskustvo i godine, tu se osjećam najbolje – kaže Nika, čiji je otac bio Nenad Marjanović Zulim, poznati radijski voditelj koji je na Drugom programu Hrvatskog radija godinama vodio emisiju “Vrijeme vinila”.

– Od tate sam naslijedila ljubav prema glazbi. On je u glavi imao nevjerojatnu enciklopediju, znao se odnositi prema ljudima i drago mi je da i danas čujem da ga se ljudi sjete. Bio je simbol jedne generacije koja će se teško ponoviti, a meni je drago da sam iz toga izvukla kvalitetne temelje – kaže Nika, koja te temelje prenosi i na svog sina Maka.

– Voljela bih da ga zanima pisanje kao takvo. Zasad još s pisanjem nije na “ti”, ali ima vremena, tek je drugi razred. Samo neka bude zdrav i sve će doći na svoje. Manje mi je bitno što će biti u životu, samo da bude dobar čovjek – zaključila je Nika Vincetić.