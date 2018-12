The Cure, Radiohead i Janet Jackson novi članovi RNR Kuće slavnih

Novi članovi Rock And Roll Kuće slavnih su Janet Jackson, Radiohead, The Cure, Def Leppard, Stevie Nicks, Roxy Music i The Zombies, pišu američki mediji.

Publika je za svoje favorite mogla glasati od 9. listopada do 9. prosinca putem službene internetske stranice ili osobno za vrijeme posjeta muzeju.

Def Leppard je pobijedio s ukupno 547.000 glasova. Drugoplasirana je s 427,000 glasova Stevie Nicks, a u top 5 po izboru publike našli su se još Todd Rundgren (365.000 glasova), The Zombies (329.000 glasova) te grupa The Cure s 264.000 glasova.

Uz grupu koju je birala publika, a to je Def Leppard, preostalih 6 izvođača birao je stručni žiri, odnosno glazbeni znalci iz svih dijelova svijeta. Riječ je o cijenjenim glazbenim umjetnicima, povjesničarima i stručnjacima iz glazbene industrije.

Jedno od pravila kvalifikacije za ulazak u RNR Kuću slavnih je da je izvođač svoj prvi komercijalni zapis morao objaviti bar 25 godina prije nominacije.

U obzir se, prilikom odabira uzimaju razni faktori, poput značaja i utjecaja na ostale glazbenike, duljina karijere, postignuti uspjesi, no i stilske inovativnosti te kreativnost, kao i tehnika izvođenja glazbe.

Bilo je petnaest nominiranih, no žiri ove godine nije odabrao LL Cool J, Rage Against the Machine, Devo i ostale.

Janet Jackson je bila nominirana već tri puta, a ovaj će se put u Kući slavnih pridružiti bratu Michaelu i glazbenoj grupi The Jackson 5.

Godišnja svečanost uvrštenja novih imena u Kuću slavnih, 34. po redu, bit će održana 29. ožujka 2019. u Barclays centru u Brooklynu.