Tekme, Gustafi i One Dread na Foodballerki!

Još jedan tjedan bogatog glazbenog i gastro programa je pred nama. Od utorka do nedjelje započinje i DJ afterwork party pa ćete u dobroj glazbi uživati već od 17 pa sve do kasnih noćnih sati. U utorak je nakon utakmice za miksetom DJ Didi i glazba 80'ih. U srijedu guštajte uz mikseve DJ-a Williama Collinsa, koji nas zabavlja i u četvrtak sve do koncerta Gustafa od 20.00 sati.

Petak i subota obojeni su DJ ritmovima - William Collins, DJ Zak i DJ Tom Polo pobrinut će se za super provod. Tu je i poslastica za kraj tjedna: nedjeljni koncert sjajne grupe One Dread, u 17 ili 20 h - ovisno o rasporedu SP-a, a sve izmjene programa pratite na: https://www.facebook.com/foodballerka/ ili na web stranici.

Svratite na Foodballerku - očekuje vas odlična zabava za klince, uz još bolju gastro ponudu!

26.06. utorak

17.00 sati - DJ Didi

20.00 sati - utakmica Hrvatska Island

27.06.srijeda

17.00 sati - DJ William

28.06.četvrtak

17.00 sati - DJ William

20.00 sati - GUSTAFI

29.06.petak

17.00 sati - DJ William

21.00 sati - DJ Zak

30.06.subota

17.00 sati - DJ William

21.00 sati - DJ Tom Polo

01.07.nedjelja

17.00 sati - DJ William

17.00 ili 20.00 sati - ONE DREAD