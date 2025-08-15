Taylor Swift s dečkom sudjelovala u podcastu, izvukli smo neke najzanimljivije izjave, a spomenuli su i Hrvatsku

Taylor Swift, trenutačno možda i najpoznatija pop zvijezda na svijetu sudjelovala je u podcastu 'New Heights' svog dečka, igrača američkog nogometa Travisa Kelcea i njegovog brata Jasona Kelcea, umirovljenog igrača američkog nogometa. Presretni fanovi odmah su u komentarima pisali kako su oduševljeni jer se Taylor osjećala dovoljno ugodno za vrijeme ovog podcasta koji je trajao više od dva sata da otkrije više o sebi i svojoj vezi, a mi smo izvukli neke izjave na koje su se i obožavatelji osvrnuli.

Naravno, najveća vijest bila je da je snimila 12. album pod nazivom 'The Life of a Showgirl'. Na albumu će biti 12 pjesama(naglasila je da neće biti više pjesama), ploča je narančaste boje, što odmah povlači i činjenicu da je narančasta boja te njene nove ere, a priča koju je stvorila s producentima Maxom Martinom i Shellbackom vrti se oko njenog života koji je vodila između datuma kada je nastupala na turneji 'Eras'. - To je album koji sam htjela napraviti već dugo - rekla je Taylor, dok je njen dečko, koji je već čuo album rekao da je veseliji. Ona mu je odgovorila da je to zato što je njen život veseliji. Najavila je i da album izlazi 3. listopada, što je datum koji povezuje s brojem 13 koji joj je bitan u životu, ali zanimljivo je i da je to jedan od memeova iz filma 'Mean Girls' kada glavni lik, Cady Heron kaže kako ju je dečko u kojeg je zaljubljena pitao koji je datum, a ona odgovara da je 3. listopada. Marketinški stručnjaci sigurno već u sebi plješću zbog ovog poteza jer će svi fanovi na internetu koristiti upravo taj meme iz filma na taj datum kako bi obilježili izlazak Taylorinog novog albuma.

Swift je također komentirala i kako je presretna što je konačno u posjedu mastera svojih prvih šest albuma. - Htjela sam te mastere jer su ti albumi kao moji dnevnici. Moja fotografija, moja umjetnička djela - rekla je Taylor i dodala da ne može zamisliti da bi netko drugi u jednom trenutku ostavio te mastere svojoj djeci u oporuci. Ispričala je kako je kada je čula vijest pala na pod i rasplakala se. - I ja sam plakao, znaš da ja isto plačem - komentirao je Travis. Otkrila je i da je novac za to štedjela od kad je bila tinejdžerica, te da ju je to da ne posjeduje svoje mastere proganjalo kao intruzivna misao.

Naravno obožavateljima je bilo zanimljivo gledati i dinamiku ovog para. Taylor i Travis nisu skidali ruke jedno s drugog, a on je rekao kako je Swift najveći tekstopisac svih vremena, te najpametnija žena na svijetu te da je on najsretniji čovjek na svijetu jer živi s njom.

Dodala je i kako je nakon turneje konačno ima vremena za sebe, pa je otkrila i neke hobije. Naime, bavi se šivanjem, te šije torbice za bebe i dekice - koje najčešće posklanja upravo djeci Travisovog brata, ali da peče krih od kiselog tijesta, ima nekoliko verzija i često ga poklanja prijateljima i obitelji.

- Toliko je zabavno vidjeti što Taylor radi kada je doma - izjavio je Travis potvrđujući da žive zajedno. - Kruh od kiselog tijesta mi je preuzeo život i s time se bavim 60 posto vremena - komentirala je pjevačica. - Postoje blogovi o kruhu od kiselog tijesta, cijela zajednica, čitam sve blogove - naglasila je. Komentirala je i zašto je odlučila sudjelovati baš u ovom podcastu. Podijelili su i da je zbog nje i Travis počeo peći kruh od kiselog tijesta.

- Imam dečka zbog ovog podcasta... kad je Travis odlučio iskoristiti ga kao osobnu aplikaciju za spojeve prije dvije godine - našalila se prisjetivši se trenutka kada je Kelce u podcastu rekao da je išao na njen koncert i napravio joj narukvicu na kojoj je napisao svoj broj telefona i ona mu se nikada nije javila i odbila ga je vidjeti. Doznalo se naravno, da nije uopće kontaktirao ni njen menadžment niti pokušao doći do nje ni na kakav drugi način, već je mislio da će se sve srediti samo od sebe jer poznaje ženu koja radi u dizalu.

- Imao je muški tantrum. Bila je to luda i romantična gesta gledati ga kako viče da želi ići na spoj sa mnom. Ovaj tip me nije uspio upoznati i to je odjednom postalo svačiji problem - nasmijala se Taylor koja je otkrila da su ih kasnije spojili zajednički poznanici.

- Rekla sam, ako ovaj čovjek nije lud, onda je ono o čemu sam sanjala i pisala pjesme cijeli svoj život - rekla je dok je Kelce dodao: - Ja sam slušao.

Na kraju je zanimljivo i dodati da su u podcastu braća Kelce spomenuli i Hrvatsku. - Travis je trenirao ovog ljeta na Floridi, pogledajte kako je zgodan. Tako je brz... - kazala je Swift, a Travis je odgovorio: - To ti sunce čini, mi smo Hrvati Jasone, treba nam sunce.... Za kraj podcasta ipak, kao najveće iznenađenje za fanove su se Travis i Taylor poljubili pred kamerama, što je veliki zaokret od njenih nekoliko posljednjih veza u kojima se rijetko u javnosti pojavljivala u bliskim situacijama s partnerima, a poljubac pred kamerama nikome nije bio ni na kraj pameti. Naravno, mnogi su upravo zbog toga uvjereni da je Taylor pronašla pravu ljubav i da će upravo s Travisom stati pred oltar. Ipak, u podcastu je otkrila i da se zbog igrača američkog nogometa počela sve manje obazirati na to što mediji pišu o njoj, pa ih čak i nasmijava što se piše o njenoj vezi, ali i da ne koristi društvene mreže te da se boji pogledati poruke na svom Instagramu kojih ima više od 20 milijuna.