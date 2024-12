Tatjana i Željko podijelili sretnu vijest nakon što su se zaručili u 'Ljubav je na selu': Za nas je to završena priča

Tajči i Željko zaručili su se na romantičnom putovanju. Farmer je za večerom iznenadio svoju odabranicu i zaprosio je. "Hoćeš se udati za mene i biti mi žena? Ne želim se odvojiti od tebe, molim te", pitao ju je. "Ne moraš me to moliti, znaš da hoću", odgovorila mu je Tajči. "Njemu uvijek da. Trebalo je prije reći da, ali eto, bolje ikad nego nikad", komentirala je. U finalu 'Ljubav je na selu' par je najavio vjenčanje i selidbu u inozemstvo, a moglo se primijetiti da su oboje procvjetali otkad su zajedno. Za RTL.hr otkrili su nakon emisija da su izrekli sudbonosno 'da'. "Mi smo svoje vjenčanje obavili", rekla je Tajči. "Mi smo se već vjenčali i za nas je to završena priča", istaknuo je Željko.

Podsjetimo, u jednoj od završnih epizoda gledali smo kako je farmer Željko ušao u prostoriju, nakon čega je nastala prava mala drama. Naime, Vesna, bivša kandidatkinja koja se na njegovoj farmi borila za ljubav mu je od početka željela postaviti jedno pitanje. Kazala je da je kao domaćin bio nezainteresiran za nju, no Marija joj je kontrirala i nahvalila ga. Vesna mu je odbila pružiti i ruku. "Želim vam svu sreću ovog svijeta, ali krivo mi je... Da si išta htio s jednom od nas, drugačije bi se ponašao prema nama“, kazala mu je Vesna. Anita ju je pitala da li se toliko ljuti.

"Vidio me, sreo me, nije me ni pozdravio pa sad", rekla je Vesna. Željko je istaknuo da nema komentara na to. "Što ja znam? Nemam nikakvih komentara. Kakav sam bio tamo, takav sam bio i tu. I dok je došla Tajči, isto sam se s njima lijepo družio", ispričao je. Rekao je da Tajči nije ljubomorna i da se može sa svima grliti.

"Ja mislim da je nešto Vesna i htjela i nije mogla dobiti pa onda idu te priče", komentirala je Tajči. "Prijavio si se Željko u ovaj show, je li tako? Zbog čega?", pitala je Vesna. "Pa da nađem ljubav", rekao je on.

"Ok, drago mi je. Tajči je tu. Rekla sam. Poštujem to. Ponovno ponavljam, želim vam svu sreću ovog svijeta, ali krivo mi je, ti si rekao da si se s njom čuo prije showa, prije nego što si došao u show čuo si se s njom, dopisivali ste se", komentirala je Vesna. On je istaknuo da ga je iznenadio Tajčin dolazak. "Da si išta htio s jednom od nas, drugačije bi se ponašao prema nama. Pokazao bi neku pažnju", rekla je Vesna.

