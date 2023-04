Taksistica Dragana: Treba mi čvrst muškarac, a ne konjanik iz kojeg ću izvlačiti svaku riječ

Uzbuđenja kod farmera koji sudjeluju u ovoj sezoni showa "Ljubav je na selu" ne nedostaje, a ima i dramatičnih trenutaka pogotovo u zadnje vrijeme kada neke od natjecateljica napuštaju farme. Zanimljivo je bilo tako sinoć kod farmera Hrvoja koji je prije izbacivanja odlučio razgovarati s Draganom.

Rekao joj je kako je on dečko za ozbiljnu vezu, a taksistica Dragana mu je uzvratila: - Sigurna sam, odgovorna, majka sam troje djece. Treba mi poduzetan muškarac, čvrst i jak, muškarca koji će lupiti šakom o stol, a ne konjanik iz kojeg ću izvlačiti svaku riječ. Rekla je da trenutno ne bi željela više djece i to je također tema kod koje imaju različite želje i stavove.

- Ti si rekao da želiš imati djecu i obitelj, a ja imam dosta djece. Što se tiče toga, djeca mi više ne trebaju - rekla je Dragana Hrvoju kojem se ovaj odgovor baš i nije svidio. Dodala je kako ona ne želi četvrto dijete i ovaj razgovor je Hrvoju pokvario spoj kojeg je zamišljao u malo romantičnijem izdanju. - Hrvoje mi je nakon tri dana više dosadio - rekla je odlučno na kraju Dragana što je Hrvoja zbunilo i ostalo je malo u šoku. - Super je osoba, ali kako je rekla da ne bi htjela imati više djece, to mi je zasmetalo - priznao je Hrvoje.

Dragana je jedna od najupečatljivijih sudionica ovogodišnje sezone RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu' i nedavno je iskreno odgovarala na pitanja pratitelja u videu uživo na svom TikTok računu. Pratitelje su zanimale stvari poput novca kojeg su dobivale kandidatkinje, kako RTL nalazi kandidate i slično, a Dragana je otkrila i još poneke detalje. - Ja nisam ni znala da se to plaća, ja kad sam došla tamo sam čula da plaćaju, pa rek'o ok, super - rekla je u videu nakon što je otkrila pratiteljima da je dobivala "200 kn po epizodi". - Po epizodi.. Mislim, po epizodi, oni od jednog snimanja naprave dvije, tri epizode.. 200 kn je dnevnica, znači ako snimamo 4,5 sati danas to je 200 kn - dodala je.

Otkrila je i da je show snimala samo jedanaest dana. - Snima se sve zajedno 11 dana i plus na putovanju dva dana - kazala je pratitelju kojeg je to zanimalo. Dragana je otvoreno pričala i o svojim estetskim operacijama, a priznala je da je radila samo jednu - usta. - Radila sam usta prije osam godina i to tako stoji. Za to sam se odlučila jer sam imala izrazito mala usta. Ne mogu reći, u čelo stavljam botoks. Navikla sam na razne komentare, pogotovo muškarci kada su sa ženama, uvijek netko nešto komentira, ali to me više ne dotiče - priznala je.

