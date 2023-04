Davor Jurkotić: Ne smeta mi što je Marko Tolja moj glas usporedio s glasanjem pingvina

U novoj sezoni HRT-ova showa "Zvijezde pjevaju" jedan od natjecatelja naš je poznati komičar Davor Jurkotić kojem je glazbena mentorica pjevačica Gina Damjanović. U prvoj emisiji izveli su pjesmu "Tako volim što te znam", a u drugoj pjevali su "Ne moren bež nje" i prema ocjenama i kritikama žirija sada su u zlatnoj sredini. Razgovarali smo s Davorom i otkrio nam je da mu se sviđa izlet u glazbene vode, ali i to kakve su reakcije njegove obitelji na sudjelovanje u showu i koju bi pjesmu volio otpjevati u emisiji.

- Moram priznati da sam bio uzbuđen kad sam prvi put ušao u studio prije prve emisije, bez obzira na to što imam dugogodišnje iskustvo u javnim nastupima. Kada smo prvi put pjevali pjesmu na probi osjetio sam strah i nervozu jer mi je to ipak bilo nešto novo i drukčije, s čime se prije nisam susretao. Ali već u drugoj emisiji bilo mi je sve jednostavnije i opuštenije pa sam uživao - ističe Davor. Kaže da nikada nije pjevao pred tolikim auditorijem, ali njegov privatni krug ljudi koji ga je u pojedinim prilikama čuo kako pjeva uglavnom je komentirao da ima pristojan glas.

- Nikada mi nitko nije rekao da je to nešto posebno, nije mi to rekao ni sad, ali nije ni tako loše. Zato mi je ovo jedinstvena prilika da uz vrhunsku mentoricu nešto naučim. I moram reći da mi nije lako. Ali kad bi se čovjek potrudio i išao na dodatne glazbene satove, mogao bi naučiti neke štosove koji su potrebni da bi bolje pjevao. Gina i ja smo zadovoljni. Vježbamo tjedno četiri sata i ima tu dosta zezancije i šale. Atmosfera je opuštena i to mi odgovara - kaže. U žiriju je i njegov dobar prijatelj i suradnik Mario Lipovšek Battifiaca koji ga ne štedi iskrenih komentara, a Davoru to ne smeta.

- Mario je, a dosta dobro ga poznajem, pravedan čovjek i teško se miče iz tih okvira, a s druge strane bi bilo glupo da mi podilazi i oduvijek smo imali takav odnos, ta zezancija mi je simpatična. Poanta je da ocjenjivanje bude pravedno i zanimljivo jer to je ipak show - kaže Jurkotić, kojem nije zasmetalo ni kada je član žirija Marko Tolja usporedio njegov glas s glasanjem pingvina.

- Nisam pjevač i nikada neću ni biti, imam boju glasa kakvu imam, to je show i jasno mi je da to tako mora biti. Možda drugima to djeluje kao blaćenje, ali meni to ne smeta, a dobro je za gledanost. Ne bi valjalo da su svi komentari lijepi i zato neka dečki samo udaraju. S druge strane, u žiriju imamo i Danijelu Martinović i njezin šarm i toplinu, ona u svemu pronađe nešto lijepo i dobro i time se postiže balans - komentira Davor. Njegovi su sinovi oduševljeni tatinim nastupima u showu.

- Djeca su oduševljena, pogotovo stariji sin. Kod njega je proradio ponos i to osjetim. Doma nikada ne razgovaramo o mojem poslu, ali sad je sve dosta usredotočeno na moje nastupe. Supruga i sinovi bili su u studiju prošle nedjelje na generalnoj probi i stariji sin je strepio kako će sve proći. Naime, on je inače golman i nervozan je prije utakmica pa sam mu objasnio da je ovaj moj posao vrlo sličan i da je ovo moja utakmica, ali i da kad počne nastup, stres i nervoza nestanu. Supruzi pjevam doma dok vježbam i ona zna komentirati kakav sam, a nakon druge emisije pohvalila me dao sam bio bolji nego u prvoj - napominje Davor.

U trećoj emisiji pjevat će jednu rock-pjesmu i koliko god je mislio da je lagana za pjevanje, uvjerio se da nije baš jednostavna, ali vjeruje da će uz pomoć mentorice sve na kraju ispasti dobro. Pitali smo ga i koja pjesma i pjevač su mu posebno dragi i koga bi volio utjeloviti na pozornici showa "Zvijezde pjevaju".

- Volio bih pjevati pjesme grupe Queen i Freddieja Mercuryja. Kada bih u životu mogao birati koju ću pjevač biti, bio bih Freddie. Imao je nevjerojatan glas, stil, energiju... Kako bi pokojni Ćiro rekao, čovjek je imao sve. Kada bih u emisiji mogao birati, bio bih također Freddie i pjevao bih "These Are the Days of Our Lives".

VIDEO Bend iz Hrvatske zaglavio u Beogradu: Ako je itko u mogućnosti neka nam financijski pomogne