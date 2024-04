Švicarac Nemo bez zadrške progovorio o Baby Lasagni! Komentirao i 'Rim Tim Tagi Dim'

Još i prije službene potvrde da će predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu, Marko Purišić (28), javnosti najpoznatiji pod umjetničkim nazivom Baby Lasagna, na krilima hita "Rim Tim Tagi Dim" iskočio je kao glavni kandidat za slavlje u Švedskoj. Od 29. veljače zauzeo je vodeće mjesto na kladionicama, koje je čvrsto držao sve do prošlog tjedna kada ga s prve pozicije svrgava predstavnik Švicarske Nemo Mettler (24) s pjesmom "The Code".

Švicarski reper sada se pojavio u emisiji "Music Pub" urednika i voditelja Zlatka Turkalja, u kojoj je otkrio neke detalje iz vlastitog života poput trenutka u kojem se izjasnio kao nebinarna osoba, te kako su na to reagirali njegovi bližnji, obitelj i prijatelji, pa onda i cjelokupna javnost. U nastavku se dotakao i hrvatskog predstavnika na Euroviziji, ujedno i svog najvećeg konkurenta za konačnu pobjedu.

GALERIJA: Druga polufinalna emisija Dore 2024.

- Mislim da je jedan od najvažnijih koraka u mojem životu bio onaj kad sam se izjasnio kao nebinarna osoba, prije svega pred svojim prijateljima i obitelji, ali i pred javnošću, te kad sam se stvarno prihvatio kao takva osoba. I kao da se otad osjećam mnogo ugodnije u vlastitoj koži i u odlasku u svijet. A posebno na događaju kao što je Eurovizija. Mislim da bi bilo mnogo teže kada ne bih mogao jednostavno i potpuno biti to što jesam i osjećati se kao ja - rekao je za radijsku emisiju koja se emitira na Hrvatskom radiju.

Izjavio je i da mu je najvažnija stvar u životu stvaralačka sloboda, nakon čega se osvrnuo na pjesmu "The Code" s kojom će nastupiti sljedećeg mjeseca u Malmöu: - Da, to je vrlo zahtjevna pjesma, doista. Ali je i vrlo zabavna. Velik je izazov i vrlo zabavno pjevati različitim stilovima i upustiti se u to. Tako da se veoma radujem tome. Što se tiče inscenacije, ne mogu još puno reći jer još sve pripremamo, ali baš je zabavno pripremati se i smišljati ideje - kaže Nemo, pa se dotakao Baby Lasagne i pjesme 'Rim Tim Tagi Dim'.

Vezani članci:

- Obožavam Rim Tim Tagi Dim i mislim da je Marko kao Baby Lasagna vrlo inspirativan. I uvijek je bio u mojih prvih pet, iako se mojih prvih pet stalno mijenja, on je uvijek među njima. I mislim da ovu pjesmu čini posebnom to što je vrlo zabavna, ali i da u njoj ima puno istine. Shvaćam značenje pjesme, vrlo je autentična i istinita. Sviđa mi se - švicarski reper ima samo riječi hvale za hrvatskog predstavnika.

Prokomentirao je i proboj na prvo mjesto kladionica: - Osjećaj je negdje između nadrealnog, apsolutno nadrealnog i nevjerojatnog. Lijepo je vidjeti da se toliko ljudi povezuje s pjesmom. To je velika motivacija za sljedeće tjedne, za pripremu, za nastup. I baš sam sretan što se ljudi tako povezuju s pjesmom - zaključio je glavni favorit Eurosonga.

GALERIJA: Pogledajte kako je izgledala Dora 2024.

Podsjetimo, glazbenik punog imena Nemo Mettler nebinarna je osoba te kako stoji na Instagram profilu koristi se zamjenicom "oni". Osim što pjeva, Nemo svira i violinu, klavir i bubnjeve. Svoj prvi EP objavio je 2015. godine, a našao se u top 100 najslušanijih u Švicarskoj. Uspjeha je imao i s drugim singlovima, a do sada je objavio tri EP-a. Najuspješnija pjesma mu je "Du". Prije četiri godine počeo je pisati i producirati za druge glazbenike, ali i objavljivati pjesme na engleskom jeziku. U glazbi često tematizira rodni identitet, mentalno zdravlje te se inspirira svojim životom. Sudjelovao je i u švicarskoj verziji showa "Masked Singer".

Baby Lasagna je nedavno nastupio na eurovizijskim prepartyjima u Madridu i Londonu, nakon kojih je gostovao u emisiji "Kod nas doma" gdje se osvrnuo na najnovije promene na kladionicama: - Sad smo na drugom mjestu i sad mi je malo lakše, barem me više nitko ne pita za to - povjerio se Purišić.

VIDEO: Umag dočekao Baby Lasagnu: 'Očekivao sam pedeset ljudi, nisam mislio da neću moći sići s pozornice'