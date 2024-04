Tko je Švicarac koji je Baby Lasagnu maknuo s mjesta favorita? Sudjelovao je u Masked Singeru i nebinarna je osoba

Hrvatski predstavnik na Euroviziji Baby Lasagna i njegova pjesma "Rim Tim Tagi Dim", nakon više od mjesec dana, više nisu na prvom mjestu eurovizijskih kladionica. Baby Lasagna pao je jučer na drugo mjesto i to zbog Švicarske i njihovog predstavnika Nema kojima se predviđa 19 posto šansi za pobjedu. Glazbenik punog imena Nemo Mettler (24) nebinarna je osoba te kako stoji na Instagram profilu koristi se zamjenicom "oni". No, u jednome intervju istaknuo i da više voli da ga se zove imenom, no ako treba birati zamjenicu da bi onda radije da se koristi ova rodno neutralna.

Inače, Nemo osim što pjeva svira i violinu, klavir i bubnjeve. Svoj prvi EP objavio je 2015. godine, a našao se u top 100 najslušanijih u Švicarskoj. Uspjeha je imao i s drugim singlovima, a do sada je objavio tri EP-a. Najuspješnija pjesma mu je "Du". Prije četiri godine počeo je pisati i producirati za druge glazbenike, ali i objavljivati pjesme na engleskom jeziku. U glazbi često tematizira rodni identitet, mentalno zdravlje te se inspirira svojim životom. Sudjelovao je i u švicarskoj verziji showa "Masked Singer". Nemo se maskirao u pandu te je završio na petom mjestu. Na Euroviziji predstavit će se s pjesmom "The Code" koja je djelomično inspirirana i stvarnim životom.

- The Code govori o putovanju započetom spoznajom da nisam ni muškarac ni žena. Traženje sebe bio je dug i često težak proces za mene. Ali ništa nije bolje od slobode koja je došla spoznajom da sam nebinarna osoba - opis je pjesme koji je Nemo dao.

- Nevjerojatna je čast moći predstavljati Švicarsku na Euroviziji. Ova platforma nudi veliku priliku za izgradnju mostova između različitih kultura i generacija. Zato mi je kao queer osobi vrlo važno zauzeti se za cijelu LGBTQIA+ zajednicu - istaknuo je. Dodajmo da švicarskog glazbenika na Instagramu prati više od 34 tisuće ljudi, a u švedskom Malmöu nastupit će u drugoj polufinalnoj večeri.

Podsjetimo, Baby Lasagna je nedavno održao nastup u sklopu Eurovision PrePartya u Madridu i od samog trenutka kada se pojavio na pozornici zavladalo je totalno ludilo. Na snimkama koje su podijeljene na društvenim mrežama Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić, na pozornicu je došao u istoj odjevnoj kombinaciji u kojoj se pojavljuje u spotu za pjesmu "Rim Tim Tagi Dim", a već na prve taktove ove pjesme u dvorani je zavladala euforija. Svi su pjevali s Baby Lasagnom stihove pjesme te su s našim predstavnikom plesali popularni ples koji je postao i TikTok izazov.

- Hvala puno! Možemo li još jednom? - rekao je Baby Lasagna publici koja je jedva dočekala ovo pitanje i čim je Marko opet zapjevao refren počeli su pjevati s njim. Nakon ovoga u komentarima na društvenim mrežama korisnici su komentirali kako im je nakon ovog nastupa sasvim jasno zašto naš predstavnik slovi za favoriti ovogodišnje Eurovizije i mnogi ga vide kao pobjednika.

Purišić u Švedskoj nastupa na prvoj polufinalnoj večeri sedmi po redu, a tu istu večer gledat ćemo i predstavnike Slovenije i Srbije.

