Štefica iz 'Života na vagi' otvorila dušu: Previše sam vjerovala ljudima koji su me dosta povrijedili

Štefica Sever, bivša kandidatkinja 'Života na vagi', ovu je godinu odlučila iskoristiti kao novu priliku za osobni rast. Nakon brojnih razočaranja i teških životnih iskustava, za RTL.hr ističe kako je konačno okrenula novu stranicu te danas gradi život prema vlastitim pravilima, fokusirajući se na prirodu, kretanje i postavljanje jasnih granica.

Iako je ovu godinu proglasila svojom godinom povratka, Štefica priznaje da joj nije uvijek bilo lako. „2025. godina me zbilja bacila malo na pod”, iskrena je Štefica, dodajući kako je previše vjerovala ljudima koji su je povrijedili, zbog čega je odlučila da će 2026. biti njezina prava godina. Sada je krenula novim putem, snažnija nego prije, vodeći se onom da se na pogreškama najbolje uči. Umjesto gradskih avantura, mir je pronašla u prirodi. Početkom godine učlanila se u planinarsko društvo Viniciti te svaki slobodan vikend provodi planinareći, što je smiruje, a posebno je veseli odlična ekipa s kojom dijeli te trenutke.

Osim planinarenja, koje joj je postalo omiljeni novi hobi, Štefica i dalje redovito trenira u svom klubu dva puta tjedno. Što se tiče prijateljstava iz showa 'Život na vagi', najviše je u kontaktu sa Željkom, s kojom se čuje gotovo na tjednoj bazi, no redovito komunicira i sa Zuzi te Ivanom. Upravo su je Željka, Zuzi, Ivana i Rođo najviše iznenadili jer su pokazali nevjerojatnu disciplinu u održavanju kilaže nakon izlaska iz showa.

Odnos s trenerima također je ostao srdačan, a posebno ističe Edu koji se uvijek javi, naročito kada ga put nanese u Varaždin. Štefica otkriva kako bivši kandidati, poznati kao „Fajteri”, imaju svoju aktivnu grupu u kojoj se redovito dopisuju, a Edo se rado uključuje u njihove rasprave. Uskoro planiraju i ponovni susret u Varaždinu, gdje će Edo održati predavanje o zdravlju na fakultetu. Štefica danas jasno daje do znanja da nema povratka na staro. Njezina nova rutina, krug ljudi i čvrste odluke potvrđuju da je ovu životnu priliku odlučila iskoristiti do samog kraja.