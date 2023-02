Srbi o pobjedi Leta 3: 'Diskvalificirajte Hrvatsku, ismijavaju progon Srba'

Iza nas je još jedan izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije “Dora 2023.” koji se održao u sportskoj dvorani Marino Cvetković. Pobjedu je, među 18 kandidata, nadmoćno odnio Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ!' s kojom će nas predstavljati ove godine na Euroviziji u Liverpoolu.

Pobjeda je iznenadila i same članove benda, a reakcija gledatelja su podijeljene. Ima onih koji traje diskvalifikaciju naše pjesme, ali i onih koji smatraju da je pobjednička.

Svoj stav o svemu donijeli su i srpski portali. Blic tako piše:

- Grupa Let 3 je inače bizarna polupunk grupa, koja je poznata po ekscesnim performansima. Tako su sada na Doru došli na traktoru, dok su na sceni nosili haljine i kapu koja je dio vojničke uniforme. U svojim izjavama oni su govorili kako je njihova pjesma antiratna. U moru onoga čime su šokirali javnost je i njihov album iz 2005. godine koji je nosio naziv ‘Bombardiranje Srbije i Čačka‘. On sadržajno nije bio uvjerljiv, ali je naziv namjerno stavljen kako bi se skrenula pažnja publike i javnosti.

Kurir, pak, ističe da im se od nastupa naših predstavnika 'diže kosa na glavi'. Telegram s druge strane je bio nešto blaži te je donio i pobjednički tekst.

Srpski tabloidni portal Informer, pak je istaknuo da žele da se Hrvatska diskvalificira.

- Grupa 'Let 3' traktorom ismijavala progon više od 250.00 Srba u zločinačkoj akciji Oluja - pisali su.

Podsjetimo, Let 3 su se osim pjesmom istaknuli i nastupom. Članovi grupe na pozornici Dore prvo su se pojavili u dugačkim neobičnim kostimima koje su za njih napravile Manuela Paladin Šabanović i Lana Letović Perčin. Započeli su pjevati, a potom je u jednom dijelu pjesme dio članova benda legao na pozornicu. Vratili su se svojim koreografijama, a na pozornici su se pojavili i s dvije velike rakete. Pred kraj pjesme članovi benda pokazali su kako se ispod dugačkih kostima nalaze nešto kraći prozirni kostimi sa šljokicama.

Srpska novinarka Zorica Radulović također se osvrnula na Let 3. - Proslavljati pobjedu na traktoru koji je simbol progona jednog naroda je nešto najjadnije što smo do sada imali priliku vidjeti! A svašta su nam servirali - napisala je na Twitteru.

Proslavljati pobedu na traktoru koji je simbol progona jednog naroda je nesto najjadnije sto smo do sada imali priliku da vidimo! A svasta su nam servirali https://t.co/rj7PhF8bsr — Zorica S. Radulović (@zoka5) February 12, 2023

Uz Let 3 i 'Mamu ŠČ' na Dori je nastupilo još 17 izvođača. U Opatiji su tako nastupili Damir Kedžo s 'Angels and Demons', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjevala je 'Bye, bye blonde', tu je bila i Martha May s pjesmom 'Distance', Tajana Belina nastupala je s pjesmom 'Dom', Đana s 'Free falin'', Boris Štok pjeva 'Grijeh'. Za nastup u Liverpoolu borila se i Maja Grgić s pjesmom 'I still live', Patricia Gasparini 'I will wait', Krešo i Kisele kiše pjevaju 'Kme kme', Eni Jurišić 'Kreni dalje', a The Splitters 'Lost and found'. Za pobjedu na Dori borio se i Yogi s pjesmom 'Love at first sight', Detour i 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance i 'Nevera', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top of the pop i Mario 5reković s 'Putovanjem'.

Što se srpskih predstavnika za Euroviziji tiče, još uvijek nisu odabrani,a t o će biti tek početkom ožujka na njihovom nacionalnom izboru.

VIDEO Let 3 nakon pobjede: 'Pjesmu nismo radili ni za Doru ni za Euroviziju nego za Let 3'