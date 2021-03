Asim Ugljen: 'Kad je zatrudnjela, otac mi je rekao da ću je upropastiti'

Glumac Asim Ugljen proslavio je nedavno 12. godišnjicu braka sa suprugom Martom Bolfan Ugljen, a u emotivnom tekstu posvećenom njoj, te njihovoj djeci Dinu i Leili, pokazao je koliko mu znači obitelj.

- Prije 12 godina smo se uzeli i postali muž i žena. Ovo je prva godišnjica koju slavimo. Obično bi ih zaboravili, pa bi nas Vlado podsjećao na godišnjicu. Kad smo prohodali, Sviben mi je rekao da moram prekinut s njom jer je ona bila najbolji, a ja najgori student na Akademiji i da ću je pokvariti. Strgao sam mu se od smijeha. Kad je zatrudnjela, moj otac mi je rekao da ću upropastiti život dobroj mladoj ženi i rekao mi je da neću izdržati dva tjedna u braku i da je ostavim jer to nije zaslužila. Strgao sam mu se od smijeha. Nitko nam nije predviđao više od par mjeseci. A ja sam se smijao. Nevjerni Tome, za*ebali ste se svi u računici, 12 godina braka i 15 veze', započeo je glumac svoju objavu.

Foto: instagram

- 'Zato sam se smijao. Jer mi smo znali. A vi ste lupetali. Hvala ti na svim ovim godinama. Hvala ti na Dinu i Leili. Hvala ti na svim zajedničkim koracima. Hvala ti na svim svađama koje smo nadišli Hvala ti na svim čuvanjima leđa. Hvala ti na tome što si mi od prvog dana bila prijatelj i vjerovala u mene. Kockala si se kao nitko nikada kada si izabrala mene. Nadam se da se nisi za*ebala. Jer ja nisam. Osvojio sam jackpot. Hvala ti na svemu. Nadam se da je ovo prvih 12 od 100. Hvala svima na Sljemenu što su se toliko potrudili oko naše godišnjice. Hvala Grbcu, Hrvoju, Heidi, Damiru, i najviše Dini što nam je pripremila doručak i sad nam radi ručak. Najbolji ste. Marta, volim te. Uvijek ću te voljeti', zaključio je na kraju Asim.

Zagrebački glumac na Facebooku i Instagramu često zna spominjati svoju obitelj, a osim supruge i djece znao je pisati i o ocu Ranku.

- Rijetko tko se u povijesti klao sa ocem kao ja. Rijetko koga sam povrijedio toliko jako i toliko puta koliko njega. A bogme, the feeling is mutual. Nisam mu bio dobar sin. On je bio bolji otac, negoli ja sin. Ali znao mi je slomiti kičmu onako kako nitko nikada prije ni poslije nije znao.

Zato su svi pokušaji lomljenja moje kičme nakon njega bili neuspješni. Jer su u usporedbi s njim, svi bili najgore amaterčine - kazao je Asim pa dodao: "Rijetko tko nas može povrijediti kao naši preci i potomci. Jer nam je rijetko tko blizak poput njih. No. Život je jedan, jedini i nema reprizu, čak i ako reinkarnacija funkcionira, ne sjećamo se prošlih života. Tako da je stvarno jedan, jedini. A od vlastite krvi nema bližeg", napisao je u jednoj od objava.