Rakitić raznježio suprugu emotivnom objavom, a onda se javila i velika nogometna zvijezda

Proslavljeni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić, još je jednom pokazao svoju romantičnu stranu objavom koja je oduševila njegove pratitelje. Podijelio je na svom Instagram profilu fotogaleriju koja odiše ljubavlju i toplinom, a u središtu su on i njegova supruga Raquel Mauri. Par je uhvaćen u idiličnom primorskom ambijentu i kroz sedam pomno odabranih fotografija, Rakitić je ispričao priču o njihovoj ljubavi. Ono što je najviše dirnulo njegove pratitelje bila je poruka ispisana na španjolskom jeziku, posvećena upravo Raquel. "Postoje mjesta koja ostaju u sjećanju... i osobe koje postanu dom. S tobom sam shvatio da prava sreća nije u odredištu, nego u onome tko hoda uz tebe. Hvala ti što činiš da svaki zalazak sunca ima više svjetla. Volim te", napisao je Rakitić.

Objava je očekivano izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Prva se, naravno, javila njegova supruga Raquel, koja mu je uzvratila porukom: "Volim te, živote moj". Među brojnim komentarima istaknuo se i onaj francuske nogometne zvijezde Kyliana Mbappéa, koji je paru poslao podršku. Nisu izostale ni tople poruke domaćih pratitelja, poput "Živi nam i sretni bili" i "Lipi moji", koje svjedoče o tome koliko je Rakitić omiljen u javnosti, ne samo kao sportaš, već i kao suprug i otac.

Rakitić je nakon završetka impresivne igračke karijere u srpnju 2025. godine, zakoračio u novu, mirniju fazu života. Legenda koja je osvojila Ligu prvaka s Barcelonom, Europsku ligu sa Sevillom i vodila Hrvatsku do povijesnog finala Svjetskog prvenstva 2018., sada pronalazi ispunjenje izvan reflektora velikih stadiona. Nakon što mu je istekao ugovor kao tehničkom direktoru, Rakitić je preuzeo novu ulogu kao ambasador splitskog Hajduka. "Neke priče nikada zapravo ne završavaju. One se jednostavno nastavljaju u drugačijem obliku. Hvala, Hajduk.", napisao je Rakitić na Instagramu kada mu je istekao ugovor s Hajdukom.