Spektakl u Zadru: Britanska pop zvijezda održala koncert

Britanska pop zvijezda kosovskih korijena Rita Ora priredila je spektakl u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića.

Rita se na pozornicu popela nešto poslije 22 sata, a u jednosatnom nastupu promovirala je novi album "Phoenix" i izvela neke od svojih najvećih hitova. U jednom je trenutku na pozornici držala i hrvatsku zastavu.

- Bila sam na puno lijepih mjesta, ali ovo je jedno od najljepših. Hrvatska je lijepa zemlja divnih i velikodušnih ljudi, poručila je Ora prije nego je publiku podigla na noge rečenicom: Croatia make some noise!

Nastup je započela svojim dobro poznatim hitom For You, nakon čega je uslijedio najnoviji hit New Look, a publika je razdragano u glas zapjevala sa svojom omiljenom pjevačicom. Koncert je nastavila s brojnim hitovima koji su osvojili vrhove svjetskih top ljestvica.

.Prije nje publiku su zagrijale domaće pjevačice Franka Batelić i Domenica.