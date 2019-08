Kako smo uspjeli dovesti Ritu Oru u Zadar

Megapopularna svjetska pop-zvijezda Rita Ora 30. kolovoza nastupit će u Zadru u Dvorani Krešimira Ćosića što će zasigurno biti najveći spektakl u tom gradu ove godine. Rita Ora ušla je u povijest i oborila rekord star 30 godina jer je singl “Let You Love Me” postao njena 13. pjesma koja je ušla u top 10, čime je Rita postavila novi rekord britanske ljestvice imajući najviše pjesama u top 10. Ta ista pjesma također je ušla na službenu listu 40 najemitiranijih pjesama u 2018., dok su četiri Orina singla na Biggest 2018 Airplay Records ljestvici. Za njezin dolazak najviše je zaslužan direktor Turističke zajednice grada Zadra Mario Paleka, koji je u razgovoru za Večernji list govorio o spletu okolnosti pod kojima je došao do Rite Ore te važnosti njezina nastupa kako za Zadar tako i za Hrvatsku.

Rita Ora će imati koncert u Zadru, što to znači za Zadar?

Mislim da to ima veliko značenje za promociju grada Zadra i općenito za Hrvatsku i mladu populaciju. U moru događanja na našoj obali za vrijeme turističke sezone, mislim da se ona isprofilirala kao jedina koja udovoljava nekim europskim standardima. Prvi put u Zadru i okolici mladi mogu doživjeti takav tip koncerta, svjetski koncert praktički u svom dvorištu. To do sada nije bila praksa, ali ove smo godine to uspjeli organizirati. Mislim da je to ujedno i nemjerljiva promocija grada i pravca u kojem grad Zadar želi ići kada su u pitanju ponuda, događanja i aktivnosti. Ovo je samo početak tog trenda. Moram priznati da je i do sada bilo koncerata u Zadru, doduše to su bile mahom zvijezde koje su bile na zalasku karijere, a ovo je prvi put da aktualna top zvijezda dolazi u naš grad.

Foto: Dino Stanin/Pixsell

Njezina je pjesma peta na međunarodnoj top ljestvici. Kako ste uspjeli dovesti ovakvu megazvijezdu u Zadar?

Turistička zajednica napravila je prvi korak, a inicijativa je krenula u jednoj sasvim slučajnoj priči. Ja sam upoznao jednog gospodina iz Londona koji je prijatelj Ritina oca i majke. Ove godine bila je predviđena za organizaciju cijelog jednog glazbenog festivala, ali je nažalost otkazan, jer je glavna zvijezda Sean Paul naprasno odustao od turneje. Zatekli smo se u tom trenutku i reagirali na način da smo preko neke privatne linije došli do Rite Ore, što je velika stvar. Takav koncert trebate planirati godinu dana unaprijed i mi smo to uspjeli realizirati. Dakle, Turistička zajednica je napravila prvi korak, a sada je na mom kolegi koji rukovodi ŠC-om Višnjik da odradi ovaj operativni dio, u što ne sumnjam jer ima veliko iskustvo u organizaciji koncerata. Želimo biti urbana sredina i približiti se mladoj publici dostojanstveno i suptilno. Slučajnost je i iznimna prilika doći do Rite Ore u trenutku kad je ona aktualna i u Top 10 svjetskih izvođača. Prvi smo put u prilici mladim ljudima, a ciljamo na publiku od tinejdžera do 30-godišnjaka, dovesti zvijezdu koja je trenutačno na vrhuncu slave.

Očekuje se dolazak mnoštva mladih i iz europskih zemalja i regije, zašto ste koncert organizirali u dvorani, a ne na otvorenom?

Prvobitna ideja bila je da koncert bude na otvorenom upravo da mlade privučemo i naučimo kulturi odlaska na takve manifestacije jer koncert na otvorenom drugačiji je od onoga u zatvorenom. Htjeli smo našoj mladosti u Zadru i šire omogućiti jedan takav doživljaj. Međutim, svjedoci smo vremenskih prilika, vidimo da ljeto više nije ljeto u onom klasičnom obliku, već poprima i neke druge konotacije. Vrlo se često događaju i nevremena što je i uobičajeno za Dalmaciju. S obzirom na veliki rizik lošeg vremena, nismo željeli riskirati da koncert zbog toga mora biti otkazan pa smo ga zato prebacili u dvoranu. S druge strane, koncert u dvorani znači i manje organizacijsko opterećenje, ali i manje troškove. Primjerice, neće biti potrebno osigurati zaštitu za atletsku i trim-stazu, neće biti vanjskih WC-a, broj redara bit će manji, a nema potrebe ni za podizanje krovišta iznad pozornice. Koncert u zatvorenom prostoru neće ničim umanjiti spektakularnost nastupa Rite Ore jer će dimenzije i oprema pozornice biti iste kao da nastupa na otvorenom.

Dovesti jednu takvu megazvijezdu zaista je velika stvar. Vi ste na YouTube stavili i najavu. Koliko je ljudi pogledalo tu najavu? Koliko su ljudi zainteresirani za koncert?

Ima više od pola milijuna pregleda. To je jedan vid promocije grada Zadra i ulaganje u budućnost jer upravo će ta mlada publika sigurno po dobrom pamtiti taj svoj koncert i vratit će se nazad sa svojim prijateljima, rodbinom... Zato se to ulaganje isplati.

Foto: Gerald Matzka/DPA/PIXSELL

U kontaktu ste s prijateljima i menadžerom megazvijezde Rite Ore, zna li Rita Ora za Hrvatsku, za Zadar?

Naravno da zna, ona je prije godinu dana u Poreču na jednom festivalu nastupala s dvije pjesme. U Zadru će pak održati pravi koncert. Koliko je važan njezin dolazak, govori i veliki broj upita i rezervacija visokih dužnosnika i iz stranih država. To je također vrlo važno, ali moramo zbog sigurnosti tih osoba ostaviti to u tajnosti pa nećemo imena iznositi u javnost. To ćete svakako saznati na dan koncerta i bit ćete pozitivno iznenađeni. Zaista postoji veliki interes jer se radi o velikoj zvijezdi. Ono što sam predviđao od početka, to se i dogodilo. Međutim, kao direktor Turističke zajednice ne gledam samo na prodaju karata i noćenja, već i promociju Zadra i Hrvatske. Gotovo sam siguran da će sve velike strane medijske kuće popratiti koncert Rite Ore u Zadru. Možete zamisliti kolika je to promocija za nas. Organizacija i dovođenje svjetske zvijezde novi je trenutak za naš grad te vjerujemo da će odaziv publike biti odličan.

Ovaj spektakl tempirali smo na 30. kolovoza te time centralni događaj sezone pomaknuli prema prelasku u posezonu, istovremeno računajući na okupljanje studenata, đaka, domaćih ljudi i mladih iz niza susjednih zemalja taj vikend. Jazine imaju prednosti i mane. Višnjik je odradio niz koncerata, ne ovog kalibra, ali značajnih, a infrastruktura postoji. Dvorana može primiti devet tisuća ljudi i ne sumnjam u njezinu popunjenost. Bit ćemo zadovoljni bilo kojim brojem ljudi u dvorani jer to će biti vrhunski spektakl. Ona će pjevati svoje hitove, skinula je i rekord britanske top ljestvice star 50 godina, imala je 13 pjesama u top 10.

S obzirom na to da je megazvijezda, je li Rita Ora imala kave posebne zahtjeve?

Rita Ora i njezin uži tim od osam ljudi u Zadar će doći dan prije koncerta i najvjerojatnije će biti smješteni u hotelima Falkensteiner na Punta Skali. Na dan koncerta dolazi ostatak tima od dvadesetak suradnika i plesača koji na nastupima prate popularnu pjevačicu. Neki će u Zadar doći izravno iz Londona, a neki iz Sočija u Rusiji, gdje odrađuju angažmane. Popularna Rita i njezina ekipa ipak nisu postavili pretjerane zahtjeve pred domaćine. U svom backstageu traže jednu bocu votke, jednu bocu džina, puno vode, Red Bulla, grickalice i lješnjake. Dio ekipe mogao bi biti smješten u hotelu Funimationa na Boriku ili hotelu Kolovare. Zasad nije poznato hoće li Rita Ora boravak u Zadru iskoristiti za neki izlet na kojem bi upoznala ljepote zadarskog kraja, ali u TZGZ-u ističu da su na sve spremni i, ako pjevačica takvu želju pokaže, vrlo će joj je rado ispuniti. Što se isplativosti tiče, veći dio sredstava dobit ćemo od prodaje ulaznica. No ovdje je riječ i o promociji Zadra nastupom zvijezde koja nastupa u Parizu, Londonu, Berlinu, Tokiju, Osaki i – Zadru! Zvijezda koja je oborila rekord kad je singl “Let You Love Me” postao njezina 13. pjesma koja je ušla na ljestvicu top 10 singlova, ima najviše pjesama u top 10 u povijesti, kao i milijune pratitelja na društvenim mrežama... Promotivna vrijednost tog nastupa je iznimna.

Kako vam je prošla sezona, je li podbacila?

Ne, nije podbacila. Sezona je uspješna i u skladu s očekivanjima. Nismo imali srpanjsku rupu. Od početka godine, a zaključno s 19. kolovoza imali smo rast od 9 posto u dolascima i 7 posto u noćenjima u odnosu na prošlu godinu. I u prvih 19 dana kolovoza imamo rast u dolascima i noćenjima. Zadar se čak dignuo na ljestvici top 10 hrvatskih destinacija. Svi se vole hvaliti brojkama dok idu u prilog, ali trebalo bi gledati kolika je potrošnja u našem gradu, a to je pitanje sadržaja i kvalitete. Zadar mora težiti biti trajno u Top 10 hrvatskog turizma jer ništa manje ovaj grad ne zaslužuje. U kolovozu najveći udio u noćenjima ostvarili su Nijemci sa 16%, a slijede domaći gosti s 12%, te Talijani s 10%, Austrijanci s udjelom od 8%, Poljaci s udjelom od 7%. Gosti iz Slovenije i Francuske ostvarili su 6%. U zadnje tri godine svake se godine broj ležajeva povećao za 2000, dakle riječ je o ukupno 6000, mahom u apartmanima, a oni sa sadašnjim brojkama izlaze iz svih okvira realne popunjenosti. U tom smislu pozdravljam i rekategorizaciju koja će dosta toga isprofilirati zbog ljudi koji predano pristupaju tome. Mi smo u šest mjeseci imali čak 22% rasta u tom segmentu, ali su narasli kapaciteti preveliki. Ukupno je u tom segmentu ostvareno 210.000 noćenja u polugodištu, a u hotelima 263.144.

Može li Zadar još bolje?

Možemo bolje i trudit ćemo se i na zabavi i sadržajima i pravcima daljnje afirmacije, kulturnom, sportskom, nautičkom, gastro i svakom drugom vidu turizma. Već iduće godine u onom najklasičnijem dijelu koji ne treba zapustiti imat ćemo još dvije uređene plaže jer to je nužno. Nautiku koju smo malo zaboravili treba osnažiti. Isto tako podigli smo Advent, a osnažit ćemo i karneval. Mislim da svi možemo biti ponosni na ovogodišnji Tuna, Sushi&Wine festival za koji nam stižu samo pohvale. Iskorak vezan za suradnju s našim klasterom uzgajivača tune i marikulture uopće je vrijednost sama po sebi. Ono što moram istaknuti i što je važno za Zadar – u New Yorku sam sudjelovao na poznatom sajmu New York Times Travel Show gdje se predstavila Zadarska županija. Tu sam priliku iskoristio kako bih se susreo s Wandom S. Radetti, vlasnicom prestižne američke agencije za odredišta i putovanja za Hrvatsku te joj ukazao na potencijale Zadra. Ona je inače bliska prijateljica Lidije Bastianich, Istrijanke koja je u Americi kulinarska TV zvijezda. Tema su bile zadarske manifestacije poput Tuna, Sushi & Wine festivala. Njezin dolazak za nas je izuzetno važan jer u Zadar želimo privući i američke turiste.