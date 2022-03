Spektakl u Opatiji! Stiže nam The Voice iz Walesa!

Festival Opatija i Star produkcija na najljepšu jadransku pozornicu 18. srpnja 2022. dovode jednu od najvećih živućih legendi, velikog šarmera i genijalnog performera Toma Jonesa. Velški glazbenik na sceni je više od 50 godina, a u Hrvatskoj je posljednji put nastupio 2019. u Dubrovniku.

- Iznimna nam je čast što se uspješna suradnja s Festivalom Opatija nastavlja i u 2022. i što će Tom Jones ovo ljeto nastupiti na Ljetnoj pozornici. Njegovi koncerti neopisiv su doživljaj i drago nam je da će domaća publika, ali i posjetitelji u Opatiji imati priliku uživati u zaista sjajnom koncertu - rekao je direktor Star produkcije, Alen Ključe.

Foto: Promo

Tom Jones je u karijeri objavio 41 studijski album, a uz to ima 20 video albuma, pet live i 16 kompilacija. Glazbene kritičare posebno su oduševili, što produkcijski, što izvedbom, posljednja tri što je samo potvrda da s pravom nosi titulu jednog od najpopularnijih izvođača u povijesti glazbe. Tomov album iz 1999. godine "Reload", na kojemu su hitovi "Sex Bomb" i "Mama Told Me Not to Come", najprodavaniji je u njegovoj karijeri, a na prvom mjestu britanskih top lista prodaje bio je dvije godine.

- Tom Jones je jedan od najpriznatijih svjetskih pjevača svih vremena i umjetnik koji s pravom slovi kao glazbena legenda. Iznimna je čast imati priliku raditi s njim i posebno nam je drago što ovakvu super-zvijezdu dovodimo u Opatiju čime će naš grad i svi posjetitelji Opatije imati

priliku uživati u spektaklu za pamćenje - izjavio je ravnatelj Festivala Opatija, Ernie Gigante Dešković.

Tom Jones je jedan od rijetkih izvođača koji je i nakon toliko godina na sceni u samom vrhu glazbene industrije. Upravo zbog doprinosa umjetnosti te promociji Velike Britanije u svijetu, kraljica Elizabeta II. ga je 2006. godine imenovala vitezom i dodijelila mu titulu Sir, a 2012. nastupio je i na njenom Dijamantnom jubileju u Buckinghamskoj palači.

U svojoj impresivnoj karijeri dobio je mnoga priznanja; BRIT Award za doprinos glazbi, Silver Clef za životno djelo, Hitmaker nagradu od američke Kuće Slavnih te prestižnu Music Industry Trust Award.

Glazbeni spektakl ovog velikana koncert je koji se ne smije propustiti, a ulaznice možete kupiti od petka, 01. travnja 2022. na blagajni Ljetne pozornice te u sustavu i na svim prodajnim mjestima Eventima.

VIDEO: Dobitnika Večernjakove ruže Tina Kobačića dočekali bakljadom