Šokantna ispovijest slavne glumice: 'Prevarila sam muža noć prije vjenčanja'

Danas 62-godišnja glumica Demi Moore iznijela je zapanjujući podatak iz svoje prošlosti: prevarila je svog prvog supruga, glazbenika Freddyja Moorea, i to uoči njihova vjenčanja 1981. godine. Tada još tinejdžerica, glumica je o svemu progovorila u svojim memoarima. Iako je njihov brak potrajao četiri godine, do razvoda 1985., sam početak bio je iznimno turbulentan.

Demi je priznala da je napustila vlastitu djevojačku zabavu kako bi se susrela s muškarcem kojeg je upoznala na filmskom setu. U svojoj iskrenoj autobiografiji 'Inside Out' iz 2019. godine, glumica je detaljno opisala svoje postupke. "Noć prije nego što smo se vjenčali, umjesto da radim na svojim zavjetima, zvala sam tipa kojeg sam upoznala na filmskom setu", napisala je. "Iskrala sam se sa vlastite djevojačke zabave i otišla u njegov stan."

Glumica je potom razmotrila svoje motive: "Zašto sam to učinila? Zašto nisam otišla vidjeti muškarca s kojim sam se obvezala provesti ostatak života kako bih izrazila svoje sumnje? Zato što sam osjećala da nema mjesta preispitivanju onoga što sam već pokrenula. Nisam mogla izaći iz braka, ali sam ga mogla sabotirati." Moore je također izjavila da nije osjećala grižnju savjesti nakon što je "uništila" Freddyjev prethodni brak, s obzirom na to da su bili u vezi tek nekoliko mjeseci prije prosidbe. "Bila sam egocentrična tinejdžerica koja nije bila odgajana s puno poštovanja prema instituciji braka", dodala je.

Nakon razvoda od Freddyja Moorea, Demi se udala za holivudsku zvijezdu Brucea Willisa, s kojim je dobila tri kćeri. Njihov brak okončan je 2000. godine, no ostali su u vrlo bliskim i prijateljskim odnosima, osobito otkako se glumac bori s demencijom. Njezin treći suprug bio je glumac Ashton Kutcher, s kojim je u braku provela osam godina, sve do njihovog razvoda 2013. godine.