mijenjaju tradiciju

Nove generacije mladenke žele zadržati svoje prezime nakon udaje: 'Nisam kupljena'

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
28.10.2025.
u 16:30

Mnoge žene ne žele žrtvovati vlastiti identitet u ime konformizma

U mnogim kulturama i tradicijama uobičajeno je da mladenka nakon vjenčanja preuzme muževo prezime. Taj se običaj stoljećima smatrao simbolom zajedništva i nove obiteljske cjeline, a za neke i izrazom pripadnosti ili poštovanja prema partneru. Međutim, u novije vrijeme sve više žena propituje taj običaj, odlučujući zadržati svoje prezime kao dio osobnog identiteta. Sve veći trend među modernim milenijalkama i pripadnicama generacije Z jest da se udaju, a pritom ne mijenjaju prezime svojih muževa. One radije zadržavaju ono što piše na njihovim rodnim listovima nego da žrtvuju vlastiti identitet u ime konformizma.

"Za moje djevojke koje nisu promijenile prezime, želim čuti vaš razlog zašto. Nikada o tome nisam razmišljala jer je ovo ime koje sam dobila pri rođenju. Nikad nisam razumjela zašto bih ga promijenila za nekog drugog", pitala je Lucy, udana kreatorica sadržaja, svojih 438 tisuća pratitelja u viralnom videu. Neuzimanje prezimena je još jedan primjer modernog odmaknuća od konvencija, a mnogi "neprilagođeni" mladenci sami stvaraju pravila za brak od prvog dana, piše New York Post.

I mladenke poput Lucy nisu zainteresirane za gubitak svog dugogodišnjeg identiteta zbog zastarjelih društvenih običaja. "To je tradicija koja se temeljila na vlasništvu, a ja ne vjerujem da ljudi trebaju biti tuđa imovina", napisala je jedna korisnica ispod Lucyjinog popularnog TikTok videa. "Udala sam se, nisam kupljena. Ne smatram potrebnim da žena promijeni svoj identitet nakon što se uda", dodala je druga.

Neki su tvrdili da je proces promjene prezimena previše kompliciran, objašnjavajući da je njihov razlog za odbijanje promjene "50% feminizam, a 50% mržnja prema papirologiji". S druge strane, neki promjenu prezimena vide kao veliko poniženje, no, većina mladenki jednostavno želi zadržati svoj identitet nakon ulaska u brak.

@lumomoneyyy Let’s hear it! Your reasons for not changing it or honestly for changing it! Very curious #marriage ♬ Chasm in the heart of Wyoming - Butterghost

"Nisam promijenila prezime jee želim svoj identitet stopiti s muškim, posebno zato što on nikada ne bi razmotrio promjenu svog prezimena", "Stekla sam doktorat pod svojim prezimenom i jedina sam u obitelji koja ima naprednu diplomu", "Već sam etablirana u svojoj profesiji i imam objavljena četiri znanstvena rada. Čini se besmisleno baviti se tim, a uz to je cijeli proces naporan", samo su neki od komentara. "Ja sam ja, ne on", zaključila je jedna korisnica.

Ključne riječi
udaja prezime mladenka vjenčanje TikTok

Kupnja