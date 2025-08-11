Slavni glumac o spoznaji koja mu je promijenila život: Deset puta je veća šansa da dobijem ovu bolest

Chris Hemsworth, glumac svjetski poznat po ulozi Thora, doživio je trenutak koji mu je iz temelja promijenio životne prioritete. Tijekom snimanja dokumentarne serije "Limitless: Live Better Now" za National Geographic, podvrgnuo se genetskom testiranju koje je otkrilo neočekivanu i zabrinjavajuću istinu. Testovi su pokazali da je nositelj dva primjerka gena APOE4, što znači da ima između osam i deset puta veći rizik od razvoja Alzheimerove bolesti u usporedbi s općom populacijom. Iako ovo nije dijagnoza, već snažan pokazatelj genetske predispozicije, za 41-godišnjeg glumca to je saznanje bilo "promjena brzine" koja ga je natjerala da preispita sve, od svoje karijere do svakodnevnih navika. Samo dva do tri posto populacije nosi oba primjerka ovog gena, a istraživanja sugeriraju da gotovo svi takvi nositelji pokazuju rane znakove bolesti do 55. godine.

Vijest je bila tim potresnija jer Alzheimerova bolest već pogađa njegovu obitelj; njegov djed se bori s njom. Liječnik Peter Attia, koji je nadgledao testiranja za seriju, inzistirao je da se Hemsworthu vijest priopći privatno, izvan kamera, svjestan težine takve informacije. "Odjednom vam netko kaže da veliki pokazatelji upućuju na to da će se stvari odviti ovim putem. Stvarnost vas pogodi. Vlastita smrtnost", izjavio je Hemsworth, dodajući kako većina ljudi izbjegava razgovor o smrti u nadi da će je time nekako izbjeći. Ta spoznaja pokrenula je u njemu dublja pitanja o svrsi onoga što radi, potičući ga da se preusmjeri s "onoga što skuplja" na "ono čemu doprinosi".

FOTO Naša pjevačica skinula je 18 kg, a evo kako se mijenjala kroz godine: Bori se s teškom dijagnozom

Ubrzo nakon što je vijest postala javna, medijima su se proširile glasine da se glumac povlači iz Hollywooda ili da je već razvio demenciju. Hemsworth je priznao da ga je takvo izvještavanje razljutilo. "To me je stvarno razbjesnilo jer sam se osjećao kao da sam bio ranjiv i podijelio nešto osobno. Bez obzira na to koliko sam puta ponovio: 'Ovo nije smrtna presuda', priča je postala da imam demenciju, da preispitujem život i odlazim u mirovinu", rekao je. Istina je, međutim, drugačija. Iako ne odlazi u mirovinu, odlučio je uzeti "dobar komad slobodnog vremena" kako bi se posvetio obitelji – supruzi Elsi Pataky i njihovo troje djece. Ta odluka nije bila znak povlačenja, već svjesni izbor da "pojednostavi" život i bude prisutan u trenucima koji su mu najvažniji.

Ova životna prekretnica potaknula je Hemswortha na značajne promjene u načinu života. Iako je oduvijek bio posvećen vježbanju, sada je promijenio pristup. Smanjio je dizanje teških utega i uveo više kardio treninga i vježbi izdržljivosti, koje mu, kako kaže, više odgovaraju. Osim fizičke aktivnosti, počeo je svjesno uvoditi "više samoće i tišine" u svoj život, bez vanjskih podražaja, kako bi se mentalno odmorio. Prioritet su mu postali i kvalitetan san te redovite ledene kupke, a sve su to preventivni koraci za koje stručnjaci vjeruju da mogu smanjiti rizik od manifestacije bolesti. Njegov cilj nije samo produžiti život, već, kako je sam rekao, "živjeti bolje upravo sada".

Saznanje o genetskoj predispoziciji utjecalo je i na njegov pristup samoj seriji "Limitless". U prvoj sezoni, priznao je, osjećao se vrlo neugodno. "Stajao sam okružen svim tim stručnjacima, a nisam znao ništa o temama o kojima smo razgovarali, pa sam se cijelo vrijeme osjećao kao varalica", rekao je. U drugoj sezoni preuzeo je aktivniju ulogu, postavši duboko uključen u produkciju i osmišljavanje izazova koji su mu bili osobno važni. Pristup je opisao kao "iskustveno novinarstvo", a ne kao sudjelovanje u reality showu. Jedan od takvih izazova bio je naučiti svirati bubnjeve i nastupiti na pozornici s prijateljem Edom Sheeranom pred 70.000 ljudi. Iako je strah bio ogroman, opisao je taj trenutak kao jedno od najčarobnijih iskustava u životu.

Promjena se odrazila i na njegovu karijeru. Nakon desetljeća provedenog u "sprintu", snimajući film za filmom, Hemsworth sada puno pažljivije bira uloge. Shvatio je da ne želi provoditi mjesece na setu s "ludim genijalcima" ako to znači biti u negativnom okruženju. Iskustvo rada s redateljem Georgeom Millerom na filmu "Furiosa" pokazalo mu je da je moguće raditi s nekim tko je istovremeno i genijalan i ljubazan. "Sada, ako će me nešto odvući od moje obitelji i djece, to mora biti pozitivno, konstruktivno i suradničko iskustvo", zaključio je. Umjesto da se opsesivno brine o zaradi na blagajnama ili kritikama, sada se fokusira na proces i prihvaća da je, nakon što obavi svoj dio posla, ishod izvan njegove kontrole.