Sjećate li se influencera Ivana iz 'Večere za 5'? Doživio je veliku transformaciju

Influencera Ivana Bašića gledatelji pamte po sudjelovanju u RTL-ovoj kulinarskoj emisiji 'Večera za 5', a otada je promijenio svoj izgled. On je ostvario modnu karijeru i radio u inozemstvu te je postao zaštitno lice niza kampanja velikih modnih brendova.

Bio je i vlasnik lokala u Zagrebu, a u zadnjih godinu dana promijenio je svoj izgled. Više nema kratku kosu nego kovrče.

"Posebno se ovim putem obraćam mladima da kreiraju, da budu različiti, da budu svoji i da se nikad ne boje pokazati svoje pravo lice jer će jedino tako zapravo uspjeti u onome što su naumili", poručio je Ivan u 'Večeri za 5'.

Inače, Ivan se u showu pojavio 2023. godine, a svoje je sudjelovanje iskoristio i za promoviranje pjesme "Igra". Medijima je otkrio i da je prekinuo zaruke, ali i zbog čega se odlučio na taj potez. - Raskinuo sam zaruke, nisam još spreman, a i počelo me sve to gušiti, ne volim posesivne tipove, sada živim život punim plućima a mogu reći da je i sezona lova opet otvorena i da očekujem pun DM vaših poruka. Osjećam se nikada bolje prekinuo sam ono što me gušilo a sada se baziram na svoju karijeru i fakultet i čekam ljubav, ali onu pravu koja će me oboriti s nogu, znam da zvuči kao scena iz filmova ali ja u čuda vjerujem - ispričao je Ivan tada za Dalmatinski portal.

Ipak, ubrzo mu se osmjehnula nova ljubav. - Nakon što sam prekinuo zaruke mogu vam reći da sam ponovno živ, osjećam se nikada bolje, a upoznao sam prije mjesec dana svoju bolju polovicu, zaljubljen sam preko ušiju i da imam one “leptiriće” u trbuhu o kojima sam pričao - rekao je tada Ivan.

Influencer je prije nešto više od godinu dana objavio bizarni video kojim je privukao pozornost svojih pratitelja. Naime, Ivan je sjedio u svom automobilu i snimao jednu gospođu koja je došla do njegovog prozora.

- Evo ovako, dragi moji pratitelji. Ja vam danas imam mali problemčić. Znate mene, uvijek ja i neki problemi. Gospođa mi lupa na staklo, ja čekam policiju, i tako - rekao je na snimci Ivan koji je automobilom stigao na parking Arene Centra i htio je zauzeti jedno mjesto, ali su ga okružile starije gospođe. Kasnije je objavio i fotografiju gospođe koja mu je kucala na prozor i napisao: 'Sanjat ću ju večeras'.

