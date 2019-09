Oprah: Stanje je bilo ozbiljno, liječnik je bio u šoku kada me vidio

Oprah Winfrey gostovala je u emisiji Ellen DeGeneres i ispričala kako je nedavno imala ozbiljnih zdravstvenih problema.

Rekla je kako je liječnik bio u šoku kada je vidio u kakvom je stanju poznata voditeljica. Ona je mislila kako je riječ o malo jačoj prehladi, ali stanje je bilo ozbiljno.

- Imala sam dojam da me samo uhvatila jača prehlada, ali nakon pregleda liječnik mi je rekao da je riječ o upali pluća i to ozbiljnoj. Upozorio me kako je stanje ozbiljno - ispričala je 65-godišnja voditeljica.

Terapija koju je odmah počela primati nije pokazala se pokazala učinkovitom, a na sljedećem pregledu liječnik joj je rekao kako su se stvari zakomplicirale.

- Opet sam išla na CT i liječnik je rekao kako je nalaz gori nego što je mislio. Naredio mi je mirovanje i otkazivanje svih poslovnih obaveza te mi je strogo zabranio da letim zrakoplovom - izjavila je voditeljica i dodala kako je to bio prvi put da je otkazala sve poslovne obaveze, jer je inače uvijek radila i kad je bila bolesna. Sada je znala da mora stati na loptu jer su upozorenja liječnika bila ozbiljna.

- Strogo sam mirovala, uzimala redovito lijekove, inhalirala sam se i polako oporavljala. Zato upozoravam sve da dobro liječe prehladu i gripu jer lako mogu dovesti do upale pluća - upozorila je Oprah.