Veliki uspjeh domaće grupe: pjesme im se slušaju u cijelom svijetu

Najpoznatiji domaći blues sastav Sunnysiders, predvođen karizmatičnim snagama Borisom Hrepićem – Hrepom iz Daleke obale i Antonijom Vrgoč – Rolom, ove godine obilježava 10. godišnjicu svog blues putovanja. A ovaj jubilej obilježili su izlaskom četvrtog studijskog albuma “The Bridges” (engl. Mostovi), koji je danas objavljen za diskografsku kuću Dancing Bear.

Prilikom rada na albumu Sunnysiders su okupili prijatelje iz cijelog svijeta i zaokružiti cijelu priču. Svoj obol albumu dali su Yogi Lonich, Norman Beaker Trio, Manu Lanvin, Neno Belan & Fiumens, Zoran Čalić, Krešo Sonny Boy, Lorenzo Piccone, Denis Makin, Davor Hačić Hutch, Jerry T, Eric Jemm’s, Medo Hans, Electric Dan i Purple Johnny.

Deset godina od pobjede

– Prošlo je točno deset godina otkad smo Rola i ja kao Sunnysiders pobijedili na drugom Croatian Blues Challengeu, pa smo odlučili to obilježiti albumom koji ćemo napraviti jako bogatim. Osim Role i mene, Leo Baltazar treći je član grupe kao producent. Od 20 napisanih pjesama, izabrali smo deset za album, a na svakoj od njih netko gostuje – priča nam Hrepa. Matrice su brzo snimljene u Zagrebu, a nakon toga glazbenici su diljem svijeta snimali svoje dijelove. Završni miks napravljen je u Memphisu, kolijevci bluesa, netom prije nego što se u svijetu pojavila epidemija koronavirusa.

– Prvi singl “You’re not that good for me to cry” snimili smo s gitaristom Yogijem Lonichem i oduševljeni smo kako je prihvaćen u cijelom svijetu. Vrti se u Kanadi, Americi, Norveškoj, Nizozemskoj, Italiji, na svim najvećim blues radijskim postajama. Svugdje gdje se sluša blues-rock, vrte se i naše pjesme, a ovaj je singl i na aktualnim playlistama na Spotifyju – ponosno će Hrepić. Za svaku od ovih pjesama postoji posebna priča, a na omotu albuma opisano je kako je svaka pjesma nastala. Primjerice, prvi singl nastao je zahvaljujući Rolinoj i Hrepinoj kćerkici Eti.

– Naša kći dogovorila se sa svojim prijateljem iz vrtića da će se igrati s njim kod njega kod kuće. Međutim, on je pozvao drugu prijateljicu. Eta je vidjela njih dvoje i ponosno je prošla pokraj njih. Bilo je to emotivnih deset sekundi koje su Rolu i mene potaknule da napišemo pjesmu – priča nam Hrepa. U njihovoj obitelji glazbe ne nedostaje. – Ja svaki dan sviram nešto na gitari, a onda me Rola usmjerava, napiše tekst i tako nastaju pjesme. Svaka ima svoju tužnu ili veselu priču, ili su nekome posvećene ili imaju pozadinu. Veseli me da album već ima odlične kritike u cijelom svijetu – kaže Hrepa koji se ne boji za budućnost grupe.

Uskoro bi s njima mogla zasvirati i njihova djeca Eta i Ante Tibon. Oboje su glazbeno nadareni te tako opravdavaju svoja imena. Naime, Eta je dobila ime po pjevačici Etti James, a Ante Tibon po T-Boneu Walkeru, legendarnom blueseru.

Sin Ante već ima svoj bend

– Ante već svira bubnjeve, gitaru, ali i pleše. Pravi je showman. Evo, ovog vikenda imao je prvu probu s novim bendom, u kojem su dječaci od 10 do 11 godina. On je već svirao s nama na jednom nastupu koji smo imali za vrijeme korone. Gostovali smo u jednoj televizijskoj emisiji i on je svirao bas i plesao. Naravno, sve je oduševio. Još je mlad za neke stvari, ali doći će i njegovo vrijeme, baš kao i Etino – zaključio je Hrepa.