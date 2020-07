Severina napokon otkrila s kim putuje po obali: 'Šetamo po otocima'

Severina se posljednjih dana odmara u rodnoj Dalmaciji pa tako uživa u kupanju i sunčanju, ali i obilasku predivne hrvatske obale.

Za Radio Dalmaciju Severina je otkrila i da je s njom njezin 8-godišnji sin Aleksandar te da su posjetili Kornate i Plitvička jezera.

"Malo šetamo po otocima, malo se zezamo s ježevima - hoće li nas ubosti ili neće, jer moramo vaditi i morske krastavce, a ja sam SuperWoman. Kad sam išla na koncert dok je on bio mali, onda bih se ja obukla u neki oklop, a on me pitao zašto to nosim. Rekla sam mu da sam ja SuperWoman, kao ovi iz crtanog, i idem spašavati svijet. Tako da sam morala uvijek loviti rakove, onda sve to moramo staviti u teglu i pustiti kasnije u more. Jednu je zvijezdu sam izvadio, bio je presretan", otkrila je pjevačica.

Zbog pandemije, Severina ove sezone ljetuje u Hrvatskoj i to na mjestima na kojima nije bila od djetinjstva.

"Na Plitvicama sam bila samo na ekskurziji s osnovnom školom i još jednom kad smo snimali spot. Tamo postoji jahanje, možete hraniti jelene u predivnom resortu, bili smo i u špilji. Naša Hrvatska je stvarno predivna, uživali smo na Plitvicama. Bilo je jako zanimljivo, djeci pogotovo. Spavali smo u kućici na drvetu i sad dolazimo u Split ponovno", ispričala je.