Sestre Husar uoči posebnog nastupa: Ponekad je dovoljan samo trenutak da osnažimo vjeru

Šesti koncert "Progledaj srcem" održat će se 4. lipnja na stadionu Maksimir. U službenom programu od 20 sati nastupa 17 izvođača suvremene duhovne glazbe uz pratnju orkestra u kojemu su 24 instrumentalista, sve redom vrhunskih hrvatskih glazbenika koji su posljednjih godina doprinijeli razvoju suvremene duhovne glazbe u Hrvatskoj. Svoj doprinos ovom spektaklu duhovne glazbe dat će i sestre Marija Husar Rimac i Ivana Husar Mlinac koje su nam dočarale kako izgledaju pripreme za ovaj posebni nastup.

– Pripreme traju već neko vrijeme, ovakav koncert svima nama koji sudjelujemo donosi veliku odgovornost koju lako nosimo jer s nestrpljenjem čekamo datum koncerta i druženje sa svima koji će taj dan biti s nama. Osim sjajne glazbe i glazbenika koji će sudjelovati, produkcija koncerta je zahtjevna, pa je i taj segment sadržan u našoj pripremi. Krenuli smo s probama, definiraju se zadnji detalji, kao i sa zajedničkom molitvom – govori nam Ivana Husar Mlinac, a njezina sestra Marija dodaje: "Svi održavamo zajedničke probe, pa tako i nas dvije."

Ivana kaže da je ovaj koncert plod višegodišnjeg rada mnogih koji su na različite načine povezani s duhovnom glazbom i, bez obzira na to tko će stajati na pozornici, a tko u publici, ovo je koncert svih onih koji će biti tamo. Koje će sve skladbe izvesti, bit će iznenađenje do 4. lipnja, ali Marija nam je odala tko će se njoj i sestri pridružiti na pozornici.

– Pjesme su se birale u dogovoru između izvođača i organizatora koncerta Laudato TV-a. Ivana i ja ćemo nastupiti s gospel-zborom Mihovil tako da će naš repertoar imati nama posebno drag gospel-izričaj. Ono što je vrlo važno za ovaj koncert jest da se izvode pjesme koje su vrlo bliske i poznate široj publici. Tijekom cijelog koncerta na videozidu će biti ispisani stihovi pjesama kako bi svatko mogao sudjelovati i cijeli stadion pjevati uglas – rekla nam je. Vjera je važan segment života sestara Husar i u njihovu srcu posebno mjesto zauzima svetište u Međugorju, a Marija nam je ispričala i zašto je to njezin drugi dom.

– Međugorje zovem svojim drugim domom. Tu sam netom nakon obraćenja upoznala predivnu obitelj Grge Vasilja, moje drage prijateljice i kume Silviju i Ivanu. One su me naučile važnosti obitelji i koliko je bitna molitva u obitelji i općenito. Zatim sam spoznala da sam rođena na obljetnicu Gospina ukazanja 25. lipnja i od tada gotovo svake godine slavim rođendan u Međugorju. Tu me suprug zaprosio, tu je moj sin Ivan poželio brata i još neizmjerno prelijepih uspomena imamo vezanih uz to posebno mjesto – objasnila nam je.

Ivanu i Mariju pitamo što bi poručile onima kojima je vjera u ovom trenutku poljuljana i pozivaju li ih da se pridruže koncertu na Maksimiru i osnaže svoju vjeru?

– Ponekad je dovoljan samo jedan trenutak da nam promjena uđe u život. Jedna pjesma, jedna rečenica, jedan video, jedan susret. Pozivam sve da nam se pridruže 4. lipnja na maksimirskom stadionu. Samo neka se požure, karata nema još puno! – poručila je Ivana Husar Mlinac, a Marija kaže: – Ovo je događaj za sve otvorenog srca, ovo je radostan događaj! Pozivam sve koji žele doživjeti zajedništvo i ljubav. A one koji još nisu bili i prvi put dolaze na "Progledaj srcem" da dožive nešto novo. Osim sestara Husar nastupaju i Alan Hržica, Amorose, Božja pobjeda, Božja Slava band, Emanuel, fra Ivan Matić, fra Marin Karačić, klapa Sveti Juraj HRM-a, Rafael Dropulić Rafo, sestre Halužan, sestre Palić, Toni Cetinski, Vanessa Mioč i zbor Mihovil.

