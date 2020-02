Rijeka slavila bez Damira Urbana: 'Nisam bahato odbio nastup, nitko me nije zvao'

Velikim slavljem proteklog vikenda Rijeka je i službeno postala europska prijestolnica kulture za 2020. godinu. Svečanost su upriličila brojna poznata imena, no među njima nije bio istaknuti Riječanin Damir Urban. On je pak sada odlučio pojasniti cijelu situaciju i to nakon što su mu sa svih strana pristizali upiti o tome zašto nije bio na otvorenju.

- Rijeka je u subotu postala europskom prijestolnicom kulture. Moram reći da je taj dan bilo posebno lijepo biti ovdje, ne samo kao svjedok, već i kao ponosni građanin ovoga grada. Mislim da je samo otvaranje bilo više nego uspješno. Posebno bih izdvojio svog kolegu Zorana Prodanovića Prlju. Trenutno ne mogu zamisliti da bi itko bolje od njega izveo sam čin vođenja završne ceremonije - napisao je Urban na Instagramu.

Kako ne bi bilo 'repova' oko otvorenja niti tračeva kako on sam nije želio nastupiti na ovaj način htio je odgovoriti na mnogobrojne upite koji su mu proteklih dana pristizali sa svih strana.

- Ovaj post ne pišem samo zbog čestitki i pohvala, već i da bih objasnio jednu situaciju. Naime, primio sam (od inboxa, komentara, prolaznika, poznanika) puno upita zašto me nije bilo u programu otvaranja, a onda i komentare kako je to sigurno bio neki moj statement, moja odluka, kako netko nije ispunio moje uvjete ili da sam bahato odbio sudjelovati u programu. Mene u programu otvorenja u HNK Ivana pl. Zajca, kao ni u luci, nije bilo jer me nitko iz EPK nije, kao autora i glazbenika, pozvao da u njemu sudjelujem, a niti da mu prisustvujem i to je sasvim u redu. Ljudi u organizaciji EPK-a u krajnjoj liniji i postoje zato da bi odabrali i uredili program prema vlastitom nahođenju, ukusu i želji, da bi zvali autore i izvođače, pa i goste, koji će program stvarati i koji će u programu (otvaranja) sudjelovati.

Poštujući to, a istovremeno podržavajući kako svoj grad, tako i sam projekt, otvaranju sam prisustvovao, kao i tisuće mojih sugrađana, na ništa manje primjeren način, sa svojom obitelji, u publici. EPK ne traje samo jedan dan, dana će biti još puno. Vjerujem da će dobrih projekata i događanja biti mnogo i želim nam svima nezaboravnu epk godinu koja je pred nama - napisao je Urban uz fotografiju sa suprugom Milicom koja je prije tri mjeseca na svijet donijela njihovo drugo dijete.