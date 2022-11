Reporterka Nove TV: 'Izbaci me iz takta kada ne žele odgovoriti na moje pitanje'

Gotovo da i ne možemo zamisliti politički program Dnevnika Nove TV bez istaknute reporterke Sabine Tandare Knezović (44). U politici je cijeli svoj novinarski život i nikada nije razmišljala o mijenjanju "polja". Kaže, politika joj je kao adrenalin. A iako smo naviknuli imati ozbiljne premise kada je u pitanju politika, Tandara Knezović nam, u suradnji s kolegama Hrvojem Krešićem i Barbarom Štrbac, svake subote donosi primjer kako politika, barem političari, mogu ispuniti i ambicije za zabavom. Naime, od 8. listopada Dnevnik Nove TV nudi novu rubriku - Razotkrivanje - u kojoj će ovaj poznati trojac u opuštenom razgovoru pokazati manje poznatu stranu domaćih političara. Točnije, hobije, kuhanje, sport ili već u čemu je tko najbolji. Sabina Tandara Knezović vjeruje da se baš s tim, kad ljudi političare upoznaju u političkoj areni, ali i onoj privatnoj, može objektivnije zaključiti kakav je tko. A to u krajnjem slučaju pomaže i na izborima.

Diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a tijekom studija sudjelovala je u brojnim projektima. Dobitnica je i Rektorove nagrade za izradu promotivnog spota Fakulteta političkih znanosti. Od 2005. godine dio je informativne redakcije Nove TV pa za sebe voli reći da je "dijete Nove TV". Kontinuirano prati političke teme, posebno rad Ureda predsjednika, Vlade te parlamentarne stranke, a u svojem radu izvještavala je s predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora, ulaska Hrvatske u Europsku uniju, diljem svijeta pratila je hrvatski državni vrh te izvještavala s najvažnijih sastanaka hrvatskih čelnika i vodećih stranih političkih lidera. A možda manje poznata stvar je da je izvještavala i iz ratne zone Afganistana. O svemu tome, ali i još ponekim privatnim i poslovnim detaljima, ispričala nam je u intervjuu.

Odnedavno subotom u sklopu informativnog programa pratimo i rubriku "Razotkrivanje". Kako je nastala rubrika, čija je to bila ideja i kako ste vi "upali"?

Imali smo i prije rubriku koja se zvala "Neformalno". Ova naša je malo drugačija utoliko što se trudimo i slikom pokazati što političari rade u slobodno vrijeme. A sjetim se i svojih davnih priloga s predsjednikom Mesićem s kojim sam na sličan način obišla Brijune, Hvar, pa i Predsjedničke dvore od tavana do podruma. Dugo pratim politiku i to mi je prednost, poznaju me pa mi se lakše i otvore.

Čemu se sve imamo veseliti kad je u pitanju ta rubrika? Što ćemo sve saznati o političarima?

Rubrika je potpuni hit. Ljudi me znaju pitati koga radimo za iduću subotu. Pokažemo onu njihovu zabavnu stranu. Hobije, sport, kuhanje, ovisno u čemu su najbolji. I to je vjerujem zabavno. Malo pozitive u sumornoj svakodnevici.

Kako izgledaju snimanja? Je li atmosfera opuštenija budući da je i sam format "lakši"?

Snimanja su zabavna i atmosfera je puno opuštenija jer su i pitanja i forma ovakvog priloga opušteni. A kad vidim da je mojim snimateljima smiješno dok rade, znam da imam super materijal.

Svi troje u rubrici već dugo radite s političarima. Je li rad nešto drugačiji u ovoj atmosferi?

Naravno da je drugačije. Ali i za ovo je potrebna itekakva priprema. Od osmišljavanja lokacija gdje će se snimati do istraživanja njihove privatne strane. Puno razgovora i arhive.

Odbijaju li vas političari s obzirom na to da bi se trebali malo privatnije otvoriti u ovoj rubrici?

Vladajući teže pristaju jer stalno važu trenutak u kojem će prilog biti objavljen. I razumijem ako imaju neku goruću situaciju da im nije baš svejedno u tom trenutku stati pred kamere i zabavljati se. Oporba je lišena tog tereta i s njima je sasvim logično puno lakše.

Što je najlakši, a što najzahtjevniji dio rada u ovoj rubrici, ali i općenito s političarima?

Zabavna je i priprema i snimanje. Znate što mi je najteže? Kad se moram svesti u dogovorenu minutažu i onda odlučiti što ću pustiti van a što baciti. Taj dio mi je najgori. Urednici već znaju da uvijek žicam dodatne minute.

Kako se nadopunjujete s Hrvojem Krešićem i Barbarom Štrbac? Svakako, zajedno već godinama radite u redakciji, ali jeste li ikako do sada radili ovako "blisko"?

Super se slažemo i sve brzo dogovorimo. Svatko predloži nekoliko imena i napravimo popis za idući mjesec. Na dnevnoj razini surađujemo već godinama i po pitanju drugih stvari, odradili smo i hrpu projekata. Tako da nam je ovo već uobičajeno.

Dođe li ponekad do trzavica oko neke teme ili pristupa temi?

Ma ne. Nikada.

Nova TV se nedavno preselila u novi studio. Kako ste se naviknuli na novi studio?

Trebalo mi je najviše da se naviknem da ne skrećem više prema rotoru nego da po trećem mostu idem ravno. A studio je savršen. I svi koji nam dođu u goste ostanu bez daha. Sretna sam da smo promijenili lokaciju jer volim novo i ne plačem za starim.

Gotovo cijeli svoj novinarski život ste u politici. Što vas u njoj toliko privlači?

Nikad nisam ni pomislila baviti se drugom granom novinarstva. Politika mi je kao adrenalin. Volim propitivati poteze političara i ukazivati na nepravilnosti i ispravljati ih. Podsjećati ih na obećano, a neispunjeno. Na izgovoreno pa promijenjeno mišljenje. Imam pamćenje na njihovu žalost kao slon.

Jeste li ikada razmišljali o prebacivanju na neko drugo novinarsko područje?

Nikada.

Postoji li političar kojeg ste htjeli odbiti ili prepustiti kolegi iz nekog razloga?

Ne nikada. Unatoč brojnim trzavicama koje sam kroz karijeru imala s pojedincima. Nismo mi tu da se simpatiziramo nego da radimo posao. I uvijek ću nastupiti profesionalno prema svima.

Što je po vama dobar sugovornik i koje biste hrvatske političare izdvojili kao takve?

Dobar sugovornik je onaj koji direktno odgovara na pitanja. Koji ne krene od 1927 da bi došao do 2022. Onaj koji je britak. Koji se spremno suprotstavi. Koji se zna i našaliti. Kojem mozak radi brzinom munje. Ali nažalost malo je takvih, Svi u intervjuima i izjavama vole objašnjavati na dugo i na široko više od ičeg. I kad ih tada prekidam onda se ljute.

Kojeg biste svjetskog političara voljeli vidjeti nasuprot sebe i što biste ga pitali?

Mislim da bi većini političkih novinara sada bio izazov napraviti intervju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ali s obzirom na moj stil, tko zna gdje bi završila nakon toga.

Postoji li situacija ili razgovor u kojoj biste se drukčije ponijeli, da imate priliku?

Zna mi nekad biti žao nakon nekih intervjua kada propustim nešto pitati. Ali to mi bude škola za drugi puta. Svi učimo na vlastitim greškama.

Što vas najbrže izbaci iz takta u debatama i intervjuima?

Izbaci me iz takta kad ne žele odgovoriti na pitanje. A još više kad ne govore istinu. Zna me izbaciti iz takta i bezobrazluk, a najviše napadi "ad hominem".

Poznato je i da ste izvještavali iz ratne zone Afganistana. Kako biste opisali to vrijeme? Što je najgore što ste tamo vidjeli? Kako ste "izdržali" na tom zadatku? Takve situacije nisu za svakoga..

Put u Afganistan je životno iskustvo. Teren za pamćenje. Snimanje na cesti dok iza mene stoje naši maskirani vojnici. Bombaši samoubojice koji prijete na svakom uglu. Pet dana u pancirki i šljemu. Spavanje u vojnom kampu. Neprocjenjivo.

Novinarski posao izrazito je stresan. Što radite za opuštanje?

Najveći dio slobodnog vremena provodim s obitelji. Oni su moji punjači pozitivne energije. Vježbam aktivno već tri godine s mojom Sašom. Ona je zadužena za dobru kondiciju i izbacivanje svega negativnog. I kao većina žena obožavam shopping. Ali online.

VIDEO>>Zagrebačko snimanje filma Black Canary