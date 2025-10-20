U manje od deset godina, pančevački dvojac Buč Kesidi, koji čine gitarist Luka Racić i bubnjar Zoran Zarubica, prometnuo se iz klupskog fenomena do jednog od najutjecajnijih bendova nove regionalne scene. Njihov aktualni album "Moderne veze" kritika i publika proglasili su jednim od najboljih ovogodišnjih regionalnih izdanja, a pred njima je i najveći samostalni nastup u karijeri – koncert u zagrebačkoj Areni 24. siječnja 2026. Tim povodom razgovarali smo s Buč Kesidijem o glazbenim inspiracijama, emotivnim temama, ali i uzbuđenju pred veliki nastup.

Kako se osjećate uoči svog najvećeg samostalnog koncerta do sada, koji će se održati u Areni Zagreb?

Zoran: Osjećamo vrlo pozitivnu tremu, onu zdravu, koja te pokreće. Ovo nam je prva Arena ikada. Spremni smo više nego ikad; već neko vrijeme detaljno pripremamo i repertoar i cijeli show. Publiku očekuje puno iznenađenja, gostiju i jedan pravi spektakl. Bit će to večer u kojoj ćemo se svi zajedno tresti, i doslovno i metaforički.

Luka: To je sve što biste očekivali od nas – i još malo više.

Srpski dvojac Buč Kesidi: Zagreb nam je omiljena destinacija, a Nika Turković dobra prijateljica

Vaš je bend do sada svirao po brojnim zagrebačkim klubovima i otvorenim prostorima. Što za vas znači nastup u Areni nakon svirki u Saxu, Vintageu i na Šalati?

Luka: Uvijek pokušavamo pomaknuti granice i napraviti korak više od svega što smo do tada postigli. Ovo nam je prva Arena i naravno da postoji trema, ali to je pozitivno. Želimo pokazati da i mlađi izvođači mogu uspješno "napuniti" takve prostore. Radimo puno, vjerujemo u ono što radimo i mislimo da smo spremni.

Zoran: Uvijek smo birali prostore koji imaju poseban šarm ili povijesnu težinu, od malih klubova do Šalate, a sad je vrijeme da zakoračimo i na tu veću pozornicu. Svi izvođači koje volimo svirali su u arenama, pa rekosmo zašto ne bismo i mi. Idemo, kako mi volimo reći, po dvije stepenice odjednom.

Najavili ste da će koncert imati snažnu audiovizualnu komponentu. Možete li otkriti nešto više o scenografiji i kostimima?

Zoran: Mi smo bend koji ne voli puno otkrivati. Volimo da publici ostane element iznenađenja, pa nećemo otkrivati previše. Ali, poznato je već da se bavimo svakim detaljem, od glazbe i rasvjete do scenografije i stylinga. Na tome radimo s timom koji je s nama već godinama i svi se jednako radujemo kako će to sve izgledati i zvučati u Areni.

Vaš aktualni album "Moderne veze" proglašen je jednim od najboljih regionalnih izdanja godine. Koje ste emocije i teme najviše željeli prenijeti?

Zoran: Emocija albuma jasno se osjeti od prvog do posljednjeg akorda. Iako se pjesme bave prekidima, očekivanjima i razočaranjima, sve je ispričano na romantičan, pomalo lepršav način. Govorimo o trenucima kad misliš da će nešto biti čarobno, a stvarnost te razuvjeri, ali iz toga nastaje nova snaga. Život se stalno mijenja.

Luka: Zaključak je da se te stvari uvijek događaju. Život je pun izazova, a mi guramo dalje. Sve te priče, i one tužne, s vremenom postanu lijepe jer iz njih rasteš.

Zvuk albuma"Moderne veze" puno je intimniji, s naglaskom na sintesajzere i analogne vokodere. Kako je došlo do toga?

Zoran: Za razliku od prošlog albuma, ovaj smo počeli skladati na sintesajzeru umjesto na gitari i bubnju. Gitare su i dalje prisutne, od njih ne možemo pobjeći.

Luka: Ima tu mnogo stvari koje smo dugo htjeli napraviti. Dosta je tu utjecaja Daft Punka, koji su dvojac kao i mi. Inkorporirali smo i nasljeđe Giorgija Morodera.

Rekli ste da se album najbolje sluša nakon prekida veze. Zašto ste išli u tom smjeru i napravili melankoličniji album od prethodnih?

Luka: Nekako nam se to radilo. Osjetili smo da možemo. Šalu na stranu, primijetili smo da takvi albumi ne postoje na takav način u ovom žanru na našem području i bilo nam je zabavno jer smo se u tom trenutku i tako osjećali. Htjeli smo napraviti soundtrack za plakanje nakon prekida i mislim da nam je dobro krenulo.

Koliko su vaše osobne veze i iskustva sa ženama utjecale na nastanak pjesama?

Zoran: Pa, kao i uvijek – otprilike 16% (smijeh). Dosta toga dolazi od nas samih, ali i od našeg okruženja, prijatelja, poznanika, filmova, glazbe, kazališta. Željeli smo spojiti vlastite doživljaje s nečim univerzalnim i iskrenim. Ima tu i mašte, naravno, inspiracije iz filmova i glazbe te kazališnih predstava.

Jesu li moderne veze, u doba društvenih mreža, drukčije od onih prije interneta?

Luka: Danas postoji mnogo više kanala za komunikaciju, od poruka do Instagrama, i zbog toga se lakše stvore, ali i pogrešno protumače emocije. Ima više prostora za nesporazume, ali i za inspiraciju. Doba interneta zanimljivo je vrijeme za ljubav, dopisivanje i – plakanje.

Kako vidite regionalnu indie scenu danas i može li se ona povezati s bendovima novog vala?

Zoran: Svako vrijeme ima svoje generacije bendova. Nadajmo se da ćemo i mi uzeti dio ostavštine koja je stala iza njih. Danas su to, osim nas, i Idem, KOIKOI, Repetitor, Porto Morto, Svemirko, Ljubičice, Dram, Pocket Palma, Feng Shui, Joker Out, Dem... Mnogi od njih stvaraju sjajnu, iskrenu glazbu i mislim da zajedno gradimo solidne temelje za ono što će doći poslije nas.

Kakvi su vam planovi za sljedećih nekoliko godina? Hoćete li eksperimentirati s novim stilovima?

Luka: Apsolutno. Eksperimentiranje nam je u krvi. Želimo svirati što više, putovati po cijeloj regiji, puniti dvorane i arene i svugdje prenijeti tu energiju. Cilj nam je da nas svi čuju – i u gradovima i u malim mjestima.