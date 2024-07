Prvi suprug je poznatu loto djevojku omalovažavao i zbog njega je patila od depresije

Poznata loto djevojka Suzana Mančić je dva puta bila u braku, a njezin prvi brak je bio s glazbenikom Nebojšom, bubnjarom iz Sedmorice mladih. Njega je dugo poznavala, a tek godinama poslije su se i zaljubili. - Uvijek sam bježala od veze s kolegama. Ne treba mi ni harmonikaš, ni bubnjar, ni voditelj, ni glumac u kući, dosta mi je mog posla. Dosta mi je sebe same. Međutim, taj naš spoj je imao i svoje pozitivne strane, baš profesionalne jer je jedini on mogao razumjeti što znači turneja, što znači to poslovno putovanje jer smo vodili isti stil života. Vjenčali smo se godinu dana poslije tog sudbonosnog pogleda i dobili smo dvije divne kćeri - prisjetila se jednom voditeljica u razgovoru za Blic.

Suzana i Nebojša prošli su puno toga zajedno, ali nakon nekog vremena njihova je veza počela slabiti te joj je suprug čak rekao: "Tko bi te htio, da te ja nisam oženio". - Nebojši sam ja bila treća supruga, a on je meni bio prvi muž. I bilo je tu dosta, dosta problema, dosta teškoća. I svakoj djevojci bih poželjela da nekome bude prva žena. Jer ja nikome nisam bila prva žena - otvoreno je rekla Suzana.

VEZANI ČLANCI

Jednom prilikom otkrila je još detalje o svom prvom braku. - Obično kažem: onakva djevojka, onakva udavača, a zaprosila muža kojem je bila treća žena. Udala sam se iz velike ljubavi, ali ljubav je kvarljiva roba, lako nestane - ispričala je jednom Suzana, prenosi Blic. Zbog supruga i djece na neko vrijeme se odrekla karijere, a otkrila je i kako ju je suprug često omalovažavao i govorio joj kako nije ni lijepa ni mlada. Zbog toga je patila od depresija i redovito je išla kod psihologa.

- Nekada su muškarci zbunjeni, nesigurni, i ako nešto stvarno želiš, potpuno je svejedno od koga će krenuti inicijativa i tko će probiti led. Mislim da je samo prvi put teško udati se, drugi put to ide lakše, imamo iskustva, znamo koje su nam slabost. Postanemo svjesni vlastitih mana i vrlina, jer čovjek s godinama upozna sebe i onda može život dovesti u red. Bilo je dana kad sam mislila kako možda nisam prava osoba za duge veze, brak. Međutim, ispostavilo se da griješim, da ipak jesam. Trebalo mi je samo da nađem pravog muškarca, čovjeka koji me razumije, kojeg ja razumijem - rekla je jednom.

GALERIJA Partijaneri su na Ultru stigli u oskudnim i maštovitim modnim kreacijama