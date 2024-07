Tko je bivša supruga Ralfa Schumachera? Pozirala je za Playboy, a sin ne razgovara s njom

Ralf Schumacher, brat legendarnog vozača Formule 1 Michaela, nedavno je javno objavio kako je homoseksualac. Objavio je to na društvenim mrežama i podijelio je fotografiju sa svojim partnerom. Schumacher je od 2001. do 2015. godine bio u braku s njemačkom glumicom i voditeljicom Corom. Ona je završila studij komunikologije te je i sama ušla u svijet automobilskih utrka u kojem je bila jako uspješna od 2004. do 2018. godine kada je odlučila umiroviti svoju karijeru u ovom sportu u kojem je bila jako dobro plaćena.

Nakon toga je sudjelovala u brojnim televizijskim emisijama i showovima te je pozirala za naslovnice magazina GQ, Maxim i Playboy, a trenutno je aktivna na OnlyFansu, platformi za odrasle. Kada je otvorila svoj profil na platformi OnlyFans, sin David kojeg je dobila u braku s Ralfom, prekinuo je svaki kontakt s majkom. Cora je priznala kako joj to slama srce i ta tema je jako bolna za nju. Sa sinom, koji se također bavi automobilističkim utrkama, posljednji puta razgovarala je prije godinu dana.

"Tada sam s njim posljednji put i razgovarala. Imala sam dopuštenje jednom doći na njegovu utrku. Još uvijek me jako boli što se moj dečko toliko udaljio od mene nakon razvoda. Ne znam zašto. Htjela bih mu reći koliko sam ponosna na njega i da ga volim svim srcem. On je moj sin, moj jedinac. Uvijek ću biti tu za njega", kazala je Cora za Bild. Kada je pozirala za Playboy u 46. godini rekla je kako voli svoje tijelo i ne vidi razlog zašto ga ne bi pokazala i drugima.

"Imam 46 godina i još uvijek se osjećam ugodno u vlastitoj koži. Zašto ne bih podijelila fotografiju ili dvije u toplesu s javnosti? Neki ljudi su ljuti na tebe jer ne patiš onako kako oni očekuju. Neka ih Bog i dalje razočarava. Moja stranica će biti sadržajna, ali će svakako ostati estetska.", rekla je tad. U siječnju ove godine je nakon tri dana sudjelovanja u showu "I'm a Celeb" ispala jer je produkcija strahovala kako bi Cora mogla pričati o zdravstvenom stanju Michaela Schumachera i pribojavali su se mogućih tužbi te je Cora napustila show.

