Prodaje se pismo kojim je Marlon Brando ostavio svoju djevojku: Sjećat ću te se s ljubavlju

Rukom napisano pismo mladog Marlona Branda kojim je prekinuo vezu s Francuskinjom u kasnim 1940-ima moglo bi se prodati na aukciji za 15 tisuća dolara, piše CNN. Pismo je upućeno Solange Podell s kojom je Brando bio u vezi dok je bio zvijezda Broadwaya. Bostonska RR Auction prodaje pismo online, a aukcija završava 9. veljače.

"Pišem ti ovo pismo kako bih objasnio da zbog ekscentričnog i brzopletog temperamenta ne želim poniziti i povrijediti tvoje osjećaje viđajući se s tobom samo kada to paše mom raspoloženju. Sjećat ću te se s ljubavlju, poštovanjem i uvažavanjem. Kad se sretnemo u Francuskoj (možda u listopadu), vjerujem da će moje ponašanje biti malo odraslije." - piše u pismu dugom tri stranice Marlon Brando, zvijezda filmova "Kum", "Apokalipsa danas", "Posljednji tango u Parizu"... Prema opisu RR Auctiona Brando i Podell upoznali su se 1947. u backstageu tijekom snimanja filma "Tramvaj zvan čežnja". Nakon prekida, Brando je nastavio karijeru u Hollywoodu, dok se Podell okrenula fotografiranju. Brando je osvojio dva Oscara za najbolju mušku ulogu u filmovima "Kum" i "Na dokovima New Yorka".

Marlon Brando je tri puta bio u braku, a u svojoj autobiografiji "Songs My Mother Taught Me", tvrdio je da se jedne noći pojavio u stanu Marilyn Monroe te da su tada počeli vezu koja je trajala više godina. Prvi put se oženio 1957. za glumicu Annu Kashfi i bio je uvjeren kako ona ima indijansko podrijetlo, a prava istina je bila da je Anna bila iz Walesa i da joj je ime bilo Joan O'Callaghan. U braku koji je potrajao do 1959. godine dobili su sina Christiana Branda. Godinu dana nakon prvog razvoda slavni glumac je ušao u drugi brak i njegova druga supruga je bila sedam godina starija meksička glumica Movita Castaneda. Tarita Teri'ipaia postala je Brandova treća žena 1962. godine i u deset godina braka dobili su dvoje djece. Nagađalo se i kako je imao veze s muškarcima te da je bio u vezi s glumcem Richardom Pryorom.

- Homoseksualnost je tako u trendu da to više nije niti vijest. I ja sam, kao i mnogi muškarci, imao puno takvih iskustava. Nije me nimalo sram, niti mi pada na pamet nešto skrivati. Ako netko želi vjerovati da smo Jack Nicholson i ja u vezi, neka slobodno to i misli. Mene to zabavlja - rekao je Brando na ovu temu 1976. godine.

