Princ Harry (39) ovog ljeta planira na duži vremenski period otputovati u Veliku Britaniju kako bi poradio na popravljanju narušenih odnosa s ostalim članovim kraljevske obitelji, no izgleda kako u njegovoj pratnji neće biti supruge Meghan Markle (42), prenosi britanski Daily Mail. Naime, priča se kako su vojvodu od Sussexa poljuljale zabrinjavajuće dijagnoze njegovog oca, kralja Charlesa III., i šogorice, princeze od Walesa Kate Middleton, pa sad želi obnoviti mostove porušene nakon odlaska u Ameriku.

Međutim, unatoč Harryjevoj namjeri da se otisne na dulje putovanje, vojvotkinja od Sussexa Meghan ne dijeli njegov entuzijazam te će prema svemu sudeći ostati u Sjedinjenim Američkim Državama zbog prenatrpanog rasporeda oko lansiranja svog novog lifestyle brenda American Riviera Orchard, pa čak i ako to znači da se ona i suprug neće vidjeti mjesecima. U međuvremenu u javnost je izašao neimenovani izvor i jednom časopisu otkrio da se Markle, osim vođenja brige o osobnim projektima, brine ponovnih prozivki u javnosti nakon što je zajedno s Harryjem izviždana na događaju povodom kraljičinog Platinastog jubileja 2022. godine.

GALERIJA: Princ Harry odlučio se na iznenađujući potez kojim bi mogao razljutiti suprugu Meghan

Spomenuti izvor ispričao je za časopis Closer kako je kraljev najmlađi sin uvjeren da će provođenjem duljeg perioda u Velikoj Britaniji imati veće šanse pomiriti se s obitelji. - Harry jedva čeka otići kući i vidjeti svog tatu, naći se s prijateljima za svoj rođendan u rujnu i također posjetiti svoju tetku, princezu Anne. Ali ta se situacija nije promijenila za Meghan. Poštuje što se Harry mora vratiti svojoj kući iz praktičnih i emocionalnih razloga, ali to ne znači da će ona ići s njim - kazao je izvor. Nakon najnovijih vijesti počelo se sumnjati kako su najnoviji planovi vojvode od Sussexa motivirani pozamašnom svotom novca koja će uskoro stići na njegov račun.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, piše se kako će princ Harry uskoro postati bogatiji za 8,5 milijuna eura. Naime, kada proslavi 40. rođendan, 15. rujna ove godine Harryju će na račun stići novac koji mu je oporučno ostavila prabaka, kraljica majka. Mama kraljice Elizabete II spremila je čak 90 milijuna dolara na uzajamni fond, a Harry će dobiti više od svog brata princa Williama. No, nije sve bajno, jer Harry će morati platiti porez na taj iznos. To mu vjerojatno neće biti teško, jer kako pišu američki mediji, Harry i Meghan vrijede čak 60 milijuna dolara. Do te brojke došli su i zato što su otišli iz Velike Britanije i preselili se u Ameriku i pokrenuli nekoliko projekata. Nakon intervjua s Oprom Winfrey gdje su blatili druge članove obitelji, snimili su i dokumentarac za Netflix, a Harry je izdao i svoju knjigu 'Spare'.

Također, Harry i Meghan Markle, nedavno su odlučili su prekinuti još jednu tradiciju. Još sada već davne 1960. godine tajno vijeće odlučilo je da će potomci kraljice Elizabete II., osim onih koji imaju titulu princeze ili princa ili žena koje će se udati, nositi prezime Mountbatten-Windsor. No, princ Harry i Meghan Markle odlučili su ne slijediti ovu odluku.

Par je odlučio promijeniti prezimena svoje djece, princeze Lilibet i princa Archieja, a tu su obavijest objavili na svojoj kraljevskoj web stranici sussex.com. Archie i Lilibet tako se od sada prezivaju Sussex.

VIDEO: Oženio se Matija Cvek: Zasjao u ružičastom odijelu