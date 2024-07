Hrvatski glumac u 92. godini dobio je sina sa 56 godina mlađom partnericom: Nismo pazili

Al Pacino prošle je godine u 84. godini života dobio svoje četvrto dijete. Njegova tadašnja partnerica, 29-godišnja Alfallah rodila mu je sina prije godinu dana, a njegov dobar prijatelj Robert De Niro također je prošle godine u osmom desetljeću dobio sedmo dijete koje mu je rodila partnerica Tiffany Chen. Takav sličan slučaj pamtimo i na našoj glumačkoj sceni kada je naš glumac Zvonimir Rogoz u 92. godini dobio sina. Njegova druga supruga Agata od njega je bila mlađa 56 godina i kada je rodila njihovog sina Rafaela kružile su glasine kako Rogoz nije Rafaelov biološki otac. Njegova supruga je tada rekla kako takvi tračevi dolaze od bivših ljubavnica njezinog supruga.

Na pitanje kako to da je postao otac u 92. godini Rogoz se našalio da on i supruga nisu pazili. Rogoz je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, a posljednju ulogu odigrao je u 100. godini - pred smrt. Dvije godine ranije napisao je memoare 'Mojih prvih 100 godina'. Školovao se u Beču i u Zagrebu, a ostao je prvi stogodišnjak u glumačkoj i kazališnoj povijesti Hrvatske. Rogoz je rođen 1887. godine u Zagrebu, a iako je glumio do svoje 100. godine, najzapamćeniji je ostao upravo po ovoj priči o očinstvu u 92. godini.

Slovio je za velikog zavodnika, u braku je bio dva puta, a druga supruga Agata od njega je bila mlađa 56 godina. Na pitanje kako to da je postao otac u 92. godini Rogoz se našalio da on i supruga nisu pazili. Preminuo je 6. veljače 1988. u 101. godini u rodnom Zagrebu. Danas njegovo ime nosi ulica u zagrebačkom naselju Savici, a Rogoz je još u mladosti radio kod zagrebačkog trgovca Budickog i prao prvi automobil koji je viđen u Zagrebu. Glumac je bio i član gimnastičkog društva Sokol.

U intervjuima koje je dao tijekom svoje duge i bogate karijere prisjećao se i kako se Zagrebom u mladosti vozio konjskim tramvajem, sjećao se i uvođenja moderne plinske rasvjete. Glumac koji je nastupao u Osijeku, Varaždinu i Ljubljani prisjećao se i prve kinopredstave na zagrebačkom sajmištu, a u jednom intervju pričao je i o tome kada je bio primljen u HNK Zagreb.

- U HNK Zagreb sam bio primljen 1909. kao mladi glumac. Intendant Vladimir Treščec uveo je globe zbog kašnjenja na probe, predstave, kršenja kućnog reda, koje čašice više ili eksperimentiranja. To su bila ubacivanja u tekst, komentari, aktualizacije - ispričao je jednom Rogoz.

