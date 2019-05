Pretposljednja epizoda Igre prijestolja – Emilia Clarke otkrila nam je previše

Emilia Clarke zaspoilala nam je petu epizodu Igre prijestolja na tri načina. Najprije je otkrila da joj se nimalo ne sviđa što će biti s njezinim likom, pa čak i da je plakala kad je vidjela što slijedi.

Onda je nešto prije četvrte epizode rekla kako za petu treba kupiti što veći televizor. A treći put je to bilo unutar same uloge Daenerys Targaryen gdje je njezin izraz lica na kraju četvrte epizode manje-više i otkrio što će biti s njezinim likom do kraja serije. Jer, nakon smrti Missandei njezino lice nije odavalo tugu što bismo radije vidjeli, nego bijes i mržnju. A vidjeli smo da Daenerys ima vrlo izražena ta svoja dva lica. Jer, sada majka zmajeva ostaje sama a to je vrlo opasna pozicija za nekoga s toliko moći u rukama. Do sada smo stalno hvalili dvojicu scenarista serije, Davida Benioffa i D.B. Weissa, međutim hvalu sada valja preusmjeriti na redatelja epizode Miguela Sapochnika koji je režirao i spektakularnu treću epizodu gdje smo vidjeli obračun s vojskom mrtvih Noćnog kralja.

Sat i pol pete epizode tražilo je sve njegovo umijeće, kao što ćete i sami vidjeti večeras, ako već niste jutros. Međutim, ovaj puta smo scenarijem razočarani, kao da je Weissu i Benioffu ponestalo ideja, odnosno kao da su se suočili s činjenicom kako je ostalo jako malo vremena do kraja pa su se pogubili u nečemu što se u modernoj kulturi naziva paralizom zbog analize. Koga ostaviti na životu i kako, tko bi na kraju trebao pobijediti a da ne bude predvidljivo, pitanja su koja je bilo logično postaviti i prije pisanja scenarija posljednje sezone kultne serije.

Daleko od toga da peta epizoda nije gledljiva i zanimljiva, no obrati na koje smo navikli kroz cijelo trajanje a očekivali smo ih i u ovoj epizodi nisu, barem po mišljenju ovog autora, ispunili očekivanja. A nije da nije bilo prostora za još malo zakomplicirati pred kraj s još dovoljno vremena za držati fanove na rubu.

Kao da se do sada iznimno kvalitetan dvojac odlučio na sigurniju varijantu a baš je osnovna kvaliteta Igre prijestolja da uvijek trebate očekivati neočekivano. Ovako smo dobili jednu psihološku dramicu sa spektakularnim kulisama, bratske ljubavi i bratoubilačke obračune koji su jedino u funkciji zatvaranja nekih odnosa prije samog kraja. Valjda i zato da se počisti teren prije zadnje epizode za koju je ostavljeno nekoliko glavnih likova. Koji su to, naravno, nećemo otkrivati.

