Prepoznajete li ovog HRT-ovog voditelja i urednika, sada drugačije izgleda: 1985. Upis u srednju, tuga jedna

Na Instagramu uz fotografiju iz mladosti HRT-ov urednik i voditelj Aleksandar Stanković napisao je: 1985. Upis u srednju, tuga jedna. Ova je fotografija nasmijala neke od njegovih pratitelja, a u jednom komentaru su mu poručili kako na ovoj fotografiji nalikuje Jasenku Houri. - To su bili dani. Hahaha zgodniji si sad. Baka Advent - napisali su mu u komentarima. O svojoj frizuri Stanković je jednom prilikom pričao u intervjuu za Gloriju i otkrio je kada je počeo primjećivati da gubi kosu.

- Sredinom 90-ih; otada sam na nulerici. Kosa mi je počela opadati početkom 90-ih i, zabrinut za svoje stanje i muškost, otišao sam dermatovenerologu da vidim što se to događa s mojom kosom. Rečeno mi je da je to tipična muška ćelavost zbog viška testosterona. Rekao sam OK, može li to napismeno, i to mi je bila dobra utjeha. Kasnije je ta moja frizura ušla u modu. - ispričao je tada Stanković iza kojeg su 22 uspješne godine u jednoj od gledanijih HRT-ovih emisija "Nedjeljom u dva". U intervju koji je za Večernji list dao u rujnu prošle godine Stanković se osvrnuo na dva desetljeća "Nedjeljom u dva".

- Uvijek sam se rukovodio time da treba biti ustrajan u poslu koji radiš i zato sam odbijao ponude da krenem u neke druge izazove. Dobri intervjueri ponekad cijeli život vode jednu emisiju. Ne kažem da će to tako biti sa mnom, ali za sada me još uvijek u ovom poslu drži izazov da razgovaram s ljudima. Pred svaku emisiju imam tremu. Svaki gost mi je na neki način radost. Kada to tako više ne bude, morat ću otići. Da, osjetim zasićenje poneki put, ali onda dođe sljedeća emisija, novi gost koji još nikada nije bio i sve s leptirićima u trbuhu kreće iznova. - kazao nam je tada.

