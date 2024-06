Preminula holivudska legenda, glumio sa Stalloneom i Hanksom

Umro je Bill Cobbs, holivudski glumac i veteran poznat po ulogama u filmovima "Demolition Man", "That Thing You Do!", "Air Bud" i mnogih drugih. Bill je imao 90 godina, a ovu vijest objavila je njegova obitelj, prenosi CNN. Vijest je potvrdio Cobbsov brat Thomas Cobbs, koji je na Facebooku napisao da je glumac preminuo u utorak "mirno u svom domu u Kaliforniji".

- Voljeni partner, veliki brat, ujak, surogat roditelj, kum i prijatelj, Bill je nedavno i sretno proslavio svoj 90. rođendan okružen dragim voljenima - nastavlja brat u objavi. CNN je kontaktirao Cobbsove predstavnike za dodatne komentare.

U karijeri dugoj pet desetljeća, Cobbs je utjelovio gotovo 200 filmskih i TV uloga te se pojavio u mnogim omiljenim naslovima uključujući akcijski triler iz 1993. “Demolition Man” i klasik “That Thing You Do!” iz 1996. nominiran za Oscara. Karijera glumca rođenog u Clevelandu započela je sredinom 1970-ih na kazališnim daskama, gdje je glumio u brodvejskim produkcijama, uključujući "Black Picture Show" i "The First Breeze of Summer".

Tijekom 70-ih i 80-ih, Cobbsova karijera doživjela je uzlet. Pojavio se u raznim TV emisijama i TV filmovima uključujući "Good Times", "The Equalizer", "One Life to Live" i "Sesame Street". Također je glumio i u brojnim filmovima holivudske produkcije uključujući "The Hitter", "Trading Places" i Oscarom nagrađeni "The Color of Money".

Godine 1987. Cobbs je doživljava još jedan uspjeh kada je dobio ulogu The Dutchmana nasuprot pokojnog Dabneyja Colemana u ABC-jevom sitcomu "The Slap Maxwell Story", pojavljujući se u svakoj epizodi serije. Iste godine glumio je i Webba Johnsona u jednoj epizodi sudske drame “L.A. Law”.

Devedesete su za Cobbsa predstavljale dinamično razdoblje. Naime Bill je rame uz rame s Whitney Houston i Kevinom Costnerom tumačio ulogu Devaneyja u trileru "Tjelohranitelj" 1992. koji je bio nominiran za Oscara. Pojavio se i u znanstveno-fantastičnom trileru “Demolition Man” iz 1993., uz Sylvestera Stallonea, Wesleyja Snipesa i Sandru Bullock.

Godine 1996. Cobbs je glumio fiktivnog jazz pijanista u glazbenoj komediji “That Thing You Do!” s Tomom Hanksom, Liv Tyler i Steveom Zahnom u glavnim ulogama. Sljedeće je godine glumio Arthura Chaneya u omiljenom obiteljskom filmu "Air Bud", o zlatnom retriveru koji igra u srednjoškolskom košarkaškom timu.

Cobbsova strast prema glumi nikada nije jenjavala tijekom njegove desetljećima duge karijere. - Uživam u tome što radim, stvarno uživam u tome - rekao je u intervjuu 2012. godine. - Uzbudljivo je imati projekt, raditi na njemu i vidjeti kako se ostvaruje, tako da mogu pronaći sreću radeći ovoliko puno - izjavio je.

