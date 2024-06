Bolesna glumica podijelila još jednu lošu vijest, njenoj 13-godišnjoj kćeri dijagnosticiran je težak poremećaj

Američka glumica Christina Applegate, najpoznatija po ulogama u serijama "Bračne vode" i "Mrtav za mene", ima nove probleme u životu. Naime, njenoj 13-godišnjoj kćeri Sadie dijagnosticiran je sindrom postularne ortostatske tahikardije. Sindrom posturalne ortostatske tahikardije (POTS) je stanje koje uzrokuje simptome ubrzanog rada srca, vrtoglavice i umora pri ustajanju iz ležećeg u stojeći položaj.

- Imam nešto što se zove POTS. Nemam pojma što je to zapravo, ali znam da ima veze s mojim živčanim sustavom i srcem. Kada se ustanem vrti mi se u glavi i postanem jako slaba i osjećam se kao da ću pasti u nesvijest - rekla je Sadie u maminom podcastu u utorak. Applegate je Sadie dobila u braku sa svojim suprugom Martynom LeNobleom. Djevojčica je podijelila kako se često loše osjećala za vrijeme tjelesnog zbog čega je morala ići do školske medicinske sestre i svi su mislili da se samo izvlači s tjelesnog. Kazal je kako joj je bilo teško emocionalno i fizički zbog toga i da joj nitko nije vjerovao. Ipak, rekla je da joj je zbog njene dijagnoze postalo lakše razumjeti kroz što sve prolazi njena majka.

Christina boluje od multiple skleroze i kako kaže, trenutačno je jako loše. Otkrila je da se bori i s depresijom. "Iskreno, ne uživam u životu. Više ne uživam. Ako netko dođe do mene i razgovara sa mnom, to mi je ugodno. U tome uživam. Ali ako netko dođe i kaže: 'Ajmo ustati i prošetati' ili 'Ajmo na kavu', ja neću uživati u tome", rekla je u podcastu glumice Jamie Lynn-Sigler. Dodala je da se osjeća kao da je zarobljena u tami. "Trenutno sam u depresiji kakvu nisam osjetila godinama. Sve me pomalo plaši, kao da sam zarobljena u tami ne znam koliko dugo",

Ranije je rekla da se više ne može ni tuširati.

- Bit ću iskrena. Moram kupiti dionice u brendu koji proizvodi vlažne maramice jer se nisam uspjela otuširati tri tjedna, rekla je kolegici Jamie-Lynn Sigler, glumici najpoznatijoj po ulozi Meadow u 'Sopranosima' koja se bori s istom dijagnozom. Rekla je kako ne može stajati da bi se otuširala, a u tušu joj je ugrađena samo mala klupica.

- Imam tako malu klupicu, a moja stražnjica je tako velika ovih dana da uopće na nju ne mogu sjesti. Ako probam, samo skliznem, pa se moram oprati vlažnim maramicama - objasnila je. Naglasila je da misli da te vlažne maramice baš i ne pomažu.

- Jako smrdim. Užasno je. Hvala Bogu na tome što sam uvijek sama tako da me nitko ne može pomirisati osim moje kćeri.

Prije nekoliko dana je otkrila kako ima 30 lezija na mozgu koje doktori povezuju s multiplom sklerozom. Najveća joj se nalazi točno iza desnog oka i zbog toga ima teške bolove. Ranije je gostovala je u emisiji "Good Morning America". To je bio prvi intervju glumice ispred kamera nakon što je otkrila da boluje od multiple skleroze.

- Osjećam se kao da živim u paklu - rekla je Applegate voditeljici Robin Roberts. - Nisam puno vani pa je ovo malo teško, samo za moj organizam. Ali naravno, podrška je prekrasna i stvarno sam zahvalna - dodala je. Glumica je 2021. godine otkrila da boluje od teške bolesti, a nakon dijagnoze kazala je da joj je život "je**no s**nje".

- Nikada se neću probuditi i reći: 'Ovo je super'. Samo ću ti to reći. To se neće dogoditi. Probudim se i podsjećam se na to svaki dan. Ali možda dođe trenutak kada funkcioniram malo bolje. Trenutno sam u izolaciji, tako se nosim s time da ne idem nigdje jer stvarno to ni ne želim. Teško je - nastavila je glumica o životu s teškom dijagnozom.

U siječnju ove godine pojavila se kao prezenterica na Emmyjima. Nakon što se Applegate pojavila na pozornici, publika se dignula na noge i nagradila je velikim pljeskom. Glumica je bila ganuta podrškom pa se rasplakala na pozornici i zahvalila svima na podršci.

Spomenula je i to pojavljivanje u javnosti, ali i priznala da ga se gotovo i ne sjeća. - Ljudi su mi govorili da sam bila tako smiješna, a ja sam im rekla da ni ne znam što sam govorila. Ne znam što sam radila. Toliko sam se uplašila da više nisam ni znala što se događa. Osjećala sam se stvarno voljeno i to je bila lijepa stvar - priznala je voditeljici.

Applegate je rekla kako se bez štapa ne može puno kretati. Tada se sjetila svoje, vjerojatno, posljednje uloge. - Jen Harding je taj lik koji će, vrlo vjerojatno biti posljednji koji ću glumiti. S mojom bolešću ne znam koliko sam sposobna. Ali ovo je bio dar. Ovo mi je bio dar – kazala je. Otkrila je i da joj je rad na Netflixovoj seriji pomogao da postane svjesna svojih granica i mogućnosti.

– Ako bih ih nazvala ujutro i rekla: "Društvo, ne mogu sići niza stube", odgovorili bi: "U redu! Nećemo danas. Radit ćemo druge stvari." Netflix nam je čak dopustio da napravimo pauzu od nekoliko mjeseci kako bih se mogla pribrati nakon dijagnoze i krenuti na liječenje – istaknula je Christina koja već razmišlja o prelasku na neke druge poslove u Hollywoodu koje bi mogla lakše obavljati zbog svog zdravstvenog stanja.

