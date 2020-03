Poslije 50 godina opet u ulozi Ane Šafranek: Radim to u čast Goliku, a i prijateljice su me nagovorile

Vijest da HRT počinje raditi na seriji “Dnevnik velikog Perice” u režiji Vinka Brešana oduševila je gledatelje. Još veće oduševljenje izazvala je informacija da ćemo u seriji, koja će u šest epizoda pratiti životnu priču Perice Šafraneka (kultni film “Tko pjeva zlo ne misli” nastao je na temelju novele Vjekoslava Majera “Iz dnevnika malog Perice”) gledati i poznatu sopranisticu Mirjanu Bohanec-Vidović (80), koju pamtimo po ulozi Ane Šafranek, mame malog Perice. U razgovoru nam je otkrila zašto je odlučila opet utjeloviti lik Ane.

– Iznenadio me poziv da glumim u seriji jer baš u ovim mojim godinama nije jednostavno vraćati se pred kamere, a k tome ja nisam profesionalna glumica. Bila sam jako u dvojbi prihvatiti taj poziv ili ne, ali moje su me prijateljice toliko nagovarale i govorile su kako bi se svi veselili da me opet vide na malim ekranima. A ja sam bila jako skeptična kako ću ja to svladati i glumački i memorijski... – kazala je Mirjana Bohanec-Vidović te dodala kako je u mirovini ušla u neku svoju mirnu kolotečinu te da zna da će angažman u seriji to promijeniti. Na kraju je odlučila ipak opet utjeloviti lik Ane Šafranek, a otkriva nam i zašto.

– Moram reći da sam dosta razmišljala bih li prihvatila ili ne bih, ali onda sam rekla neka to bude u sjećanje na Krešu Golika. Mislim da je to lijep potez Hrvatske radiotelevizije jer Krešo Golik je zaslužio da se o njemu govori. U uspomenu na Krešu i moga supruga, koji je neizmjerno volio taj film i veselio se svakom mom uspjehu, pristala sam biti dio ovog projekta – veli nam proslavljena sopranistica. Presudno u tome da opet bude Ana Šafranek bila je i činjenica što će seriju režirati Vinko Brešan, čiji rad iznimno cijeni. O scenariju serije ne smije nam puno otkrivati, ali zato smo se u razgovoru prisjetili kako je to bilo prije 50 godina kada se snimao kultni filma “Tko pjeva zlo ne misli”.

– Sasvim sam slučajno postala Ana Šafranek jer je Krešo Golik tražio glumicu koja može i pjevati i tu je bilo dosta glumica s kojima je želio raditi poput Milene Dravić i nekih naših drugih glumica, da ih sada ne nabrajam sve, ali na koncu nije bio zadovoljan jer je za taj lik htio određeni tip žene. Tada mu je naš zajednički prijatelj, koji je kompozitor glazbe u filmu, Živan Cvitković rekao da ima jednu pjevačicu koja bi mogla odigrati glavni ženski lik. Našla sam se s Krešom u kavani Korzo. Dugo smo razgovarali i na koncu je on rekao: “Uloga je vaša, ali morate proći probno snimanje.” To je dobro prošlo i tako sam ja postala glumica iako to nikada nisam željela. Moja su ljubav uvijek bili kazalište i opera – ističe Mirjana Bohanec-Vidović. Sa snimanja filma nosi samo lijepe uspomene i sjeća se kako su čitače probe prije snimanja trajale mjesec dana i kada su svi došli na set bili su jako dobro pripremljeni da su gotovo sve scene glatko snimili.

– Snimanja je bilo sjajno. Što više gledam Krešine filmove i serije, shvaćam da je on bio toliko genijalan da ljudi u hrvatskoj kulturi i nisu svjesni tko je on bio. Svi zajedno smo, kako to danas mladi kažu, kliknuli, isti čas. Svi smo se odlično družili i ostali smo prijatelji još godinama i godinama poslije filma – govori sopranistica. Nitko tijekom snimanja filma nije razmišljao o tome kakav će uspjeh film postići, a Mirjana nije ni slutila da će joj uloga Ane obilježiti život. – Nisam bila svjesna da će mi ta uloga obilježiti život i nismo mi ni bili svjesni da će film postići takav interes. Kad smo vidjeli kako ljudi masovno idu u kina, shvatili smo da smo napravili dobru stvar pogotovo kada je film krenuo u inozemstvo i prikazivao se od Japana do Indije – kaže sopranistica, koju i ljudi mlađih generacija i danas prepoznaju na ulici. Anegdota sa snimanja bilo je dosta.

– Sjećam se, kada smo snimali onu scenu u sobi nakon izleta u Maksimir, Relja Bašić je svirao na klaviru, a onda me počeo grliti. Bila sam užasno zbunjena i to me nerviralo jer nisam naučena da me netko gladi i mazi. I Relja je bio iznerviran što sam ja nervozna pa smo tu scenu ponavljali 13 puta, a inače bismo sve snimili od prve ili druge. Relja je onda dreknuo na mene: “Pa dobro, prestani više i shvati da smo samo na filmu. Ne bu ti niš.” I tako smo to snimili iz 13. pokušaja – kroz smijeh se prisjetila Mirjana.