Pobjednik Survivora o uvjetima u showu: 'Mislim da te za ovo nitko i ništa ne može pripremiti'

U četvrtak je završila treća sezona Survivora, a pobjednik plavog tima jest Luka Rimac. Luka je u trećoj finalnoj igri došao do pobjede nad kolegicom iz tima Mihaelom te tako osvojio statuu i novčanu nagradu, a nakon finala i povratka u Hrvatsku otkrio nam je kako se osjeća nakon pobjedu, kakvo mu je bilo cijelo iskustvo i na što će potrošiti nagradu.

Kako se osjećate kao pobjednik Survivora? Kakvi su komentari vaših bližnjih, tko vam je sve čestitao?

Osjećam se fenomenalno! Stvarno mislim da je ovo velika stvar jer mali broj ljudi ima priliku iskusiti Survivor, a kamoli još pobijediti, pa sam zaista ponosan na sebe i jako sam sretan što sam taj pobjednik treće sezone upravo ja. Osim ostalih kandidata, voditelja i članova produkcije koji su mi čestitali na licu mjesta, prve čestitke uputili su mi članovi obitelji i prijatelji koji su me dočekali po povratku u Hrvatsku.

Jeste li očekivali pobjedu? Kako je vama izgledalo samo finale u kojem ste pobijedili Mihaelu?

Od moje prijave u Survivor stvarno vjerujem u pobjedu i zaista sam je priželjkivao. Cijeli dan finala bio je prekrasan jer smo uživali i veselili se. Odigrali smo poligone sa smiješkom na licu jer smo znali da je kraj i da nakon tih par poligona više nema otoka i Survivora. Mihaela je stvarno bila odličan protivnik i da sam morao birati težeg protivnika u plavom plemenu, mislim da ga ne bih mogao izabrati jer je ona zaista bila najjača.

Kako ste se uopće odlučili prijaviti u Survivor? Jeste li gledali prijašnje sezone?

Sve dosadašnje sezone sam pratio i pronašao sam se u svemu što Survivor donosi – od međuljudskih odnosa, života u prirodi, pa do igara i poligona. Sve što je u Survivoru se meni svidjelo i zbog toga sam se prijavio.

Kako ste se pripremali za odlazak u Survivor?

Mislim da te za tako nešto nitko i ništa ne može u potpunosti pripremiti. Tek kad smo tamo došli, dobili smo pravu sliku o lokaciji i uvjetima za život koji nas čekaju. Naravno, prije ulaska u Survivor bilo je tu malo više teretane i plivanja, no mislim da je najbitnije prije showa dobro srediti glavu jer ipak mislim da tu na kraju prevagne psihički faktor, odnosno da pobjeđuje osoba koja je mentalno najsnažnija.

Kako je izgledalo samo snimanje, te kakva je bila atmosfera kada bi se ugasile kamere?

Snimanje je bilo fenomenalno jer se odvijalo na prekrasnim lokacijama. Cijela produkcija je velika, pa je bilo zanimljivo pratiti kako se sve to odvija i snima. Članovi produkcije su veliki profesionalci, tako da se vidjelo da rade ljudi koji znaju i žele napraviti dobar show. Uživao sam u snimanju, a atmosfera kada su kamere bile ugašene je bila fantastična. Mislim da su u ovoj sezoni bili dobri ljudi i složna ekipa.

Što vam je u Dominikanskoj republici bilo najteže, a što najlakše?

Najteže je bilo to što smo imali vrlo ograničene količine hrane i mislim da je većini kandidata to najteže palo. Mislio sam da će mi recimo spavanje na otvorenom, uz sunce, vjetar ili kišu, biti problematično, no to mi je nekako na kraju bilo najlakše jer sam se volio buditi u prirodi.

S kim ste se najviše zbližili, jeste li s nekim ostali u kontaktu nakon snimanja?

Zbližio sam se s cijelim plavim i crvenim timom. Ostali smo u kontaktu i nastavit ćemo se družiti jer mi je Survivor donio dobre i kvalitetne ljude u život. Ekipa je bila fantastična ove godine i održat ću kontakt i s plavima i crvenima.

Jeste li isplanirali kako ćete potrošiti nagradu?

Zasad mi se još dojmovi od pobjede sliježu, pa stvarno nisam puno ni uspio razmišljati o trošenju nagrade, ali svakako će jedan dio biti potrošen na neko putovanje, a drugi dio na ulaganje u budućnost.

Prepoznaju li vas ljudi na ulici, je li bilo kakvih komentara?

Prepoznaju nas ljudi na ulici i mislim da smo i prije showa trebali biti svjesni da nas to čeka kad se vratimo. Dosad sam dobio samo pozitivne komentare, pa uživam u ovim čarima nakon showa.

Što biste savjetovali budućim natjecateljima koji se namjeravaju prijaviti na Survivor?

Budućim kandidatima bih rekao da to i učine jer ovakvu avanturu života ne mogu nigdje kupiti i mislim da tu priliku treba iskoristiti jer je to jedna velika pustolovina koja će vas samo obogatiti i iz koje ćete izaći kao jači i bolji ljudi.

