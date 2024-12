Pobjednica 'Supertalenta': Otac mi nije čestitao, nažalost, ne doživljavam ga kao člana obitelji

Pobjednica najnovije sezone omiljenog showa "Supertalent" na Novoj TV, Tamia Šeme, ime je koje će se još dugo pamtiti! Ova izvanredna mlada Slovenka, osim što je gledatelje i žiri ostavila bez daha svojim spektakularnim vratolomijama na svili, osvojila je srca publike i svojom inspirativnom životnom pričom. Tamia, koja ponosno nosi bolivijske korijene, odlikuje se nevjerojatnom hrabrošću i snagom, unatoč izazovima koje je život pred nju stavio. Samo jednom u životu imala je priliku upoznati svog oca, koji živi daleko, u Boliviji. Iako povremeno komuniciraju preko društvenih mreža, u intervjuu za Večernji list otkrila je da joj nije čestitao pobjedu koja je posljednjih dana tema u cijeloj Hrvatskoj. No, ovoj neustrašivoj mladoj ženi ništa ne nedostaje – zahvaljujući neizmjernoj podršci svoje majke, brata i bliskih prijatelja, Tamia ima svu ljubav i oslonac koji su joj potrebni za ostvarenje snova. Kombinacijom iznimnog talenta, fascinantne priče i nepokolebljive životne energije, Tamia je uspjela ne samo pobijediti nego i postati inspiracija svima koji vjeruju u svoje snove.

Pobjednica ste 11. sezone "Supertalenta", čestitamo! Kakav je bio osjećaj kada su izgovorili vaše ime?

Kad su izgovorili moje ime, pomislila sam u glavi da je sada stvarno, da ovo više nije šala i da se moji ciljevi i snovi ostvaruju. Bila sam zaista presretna, uzbuđena, iznenađena i zahvalna. Naravno, sve te pozitivne osjećaje vrlo je teško opisati samo riječima.

A kome ste prvo javili da ste pobijedili i kakve su bile reakcije?

Odmah nakon pobjede došla sam kod mame, najboljih prijatelja i brata, koji su gledali moj nastup, a njihove reakcije su bile neopisivo veselje, oduševljenje, ples, plač... Zapravo sve pomalo, ali naravno, jako puno emocija. Najviše mi znači da su mi se zaista iskreno radovali i toliko stajali uz mene da je ova pobjeda i njihova, a ne samo moja.

Na vašem putu ka ostvarenju snova, tko vam je bio najveća podrška?

Najveća podrška bila mi je obitelj, majka i brat, koji su pratili sve moje nastupe i pomagali mi psihički i fizički. A kroz cijeli život majka je bila ta kojoj pripisujem velike zasluge za svoj uspjeh. Prvo mi je 15 godina pomagala oko sportske karijere u ritmičkoj gimnastici, gdje sam nekoliko godina bila i u slovenskoj reprezentaciji, a kasnije mi je predložila da uplovim u cirkuske vode i okušam se u plesu na svili.

Podrška koja vam je nedostajala tijekom života bila je ona očinska, što ste i sami govorili u "Supertalentu". Mislite li da je vašem ocu netko javio kakvu nevjerojatnu kćer ima?

Rekli su mi da je moj ujak, očev brat, već javio rezultate "Supertalenta" tati u Boliviju, ali otac mi se još nije javio. Moram i reći da to nisam ni očekivala, jer kao što sam već spomenula, on mi je, nažalost, poput poznanika. Nažalost, ne mogu ga doživljavati kao obitelj.

Postoji li razlog zbog kojeg ste se samo jednom čuli?

Zapravo, nismo se čuli samo jednom u životu. Spomenula sam da se čujemo preko društvenih mreža i da mi obično čestita rođendan i Božić. Živjeli smo i zajedno do moje druge godine, ali se toga ne sjećam jer sam bila premala. Nakon što su se on i moja majka razišli, stvarno ga nisam vidjela ni jednom jer živi u Boliviji i tamo ima drugu obitelj. On nikad nije pokazivao veliki interes da se vidimo ili bolje upoznamo, pa nisam ni ja preuzela inicijativu jer mislim da mi s mamom ništa nije nedostajalo i bila sam i još uvijek jesam sretna. Ali želim jednom u životu posjetiti Boliviju, gdje nikad prije nisam bila, da upoznam svoje korijene.

Je li to vaša najbolnija točka u životu?

Nije, jer majka mi je dala sve što mi je trebalo, odnosno učinila me samo jačom i boljom.

Jeste li ikada upoznali polubraću i polusestre? Biste li voljeli i s njima izgraditi odnos?

Da, svoje tri polusestre sam upoznala istog dana kad i mog oca i još uvijek smo u kontaktu preko društvenih mreža. Trojicu polubraće iz Bolivije nažalost nisam još upoznala, ali bih ih jako voljela upoznati u budućnosti. Želim imati dobar odnos s njima svima i zbližiti se jer vjerujem da bismo stvarno imali puno toga zajedničkog.

Objasnili ste kako vaš put doista nije bio jednostavan, a za vježbanje na svili trebao vam je i visok strop pa ste odabrali konjušnicu. U čijoj ste konjušnici vježbali i kako su izgledali ti prvi treninzi ondje?

Trenirala sam u stričevoj konjušnici, gdje uvjeti nisu bili baš idealni. Bilo je jako hladno, vlažno, prašnjavo i bez odgovarajućih strunjača. Zato mi je često bilo teško zagrijati se, bila sam i malo ograničena jer neke stvari mogu biti jako opasne ako ih radiš bez prave strunjače. Međutim, omogućio mi je da treniram gotovo svaki dan, što mi je bilo iznimno važno, i jako sam zahvalna na tome jer mi je omogućio da brže napredujem.

Tko vas je uveo u svijet akrobacija i kako se prisjećate svoje prve vratolomije?

Prva inicijativa za zračne cirkuske discipline bila je zapravo jedna telenovela, jer smo u njoj mama i ja prvi put vidjele ples na svili i obje smo mislile da bih se u tome mogla dobro snaći. No, kako sam tada još trenirala ritmičku gimnastiku, nažalost nisam imala vremena isprobati je. Tek godinu ili dvije nakon te telenovele, kada sam završila svoju 15-godišnju karijeru ritmičke gimnastičarke, odlučila sam je konačno iskušati i odmah sam znala da je to moja nova strast. Ubrzo nakon toga kupila sam svoju prvu svilu i počela učiti iz videa u konjušnici.

Zašto ste baš odabrali konjušnicu, a ne, na primjer, studio s visokim stropovima?

Konjušnicu sam odabrala prvenstveno jer u to vrijeme nisam bila financijski stabilna da bih mogla trenirati u sličnom studiju, a ni u Sloveniji ih doista nema puno. Sve mi je bilo u konjušnici i zato što sam mogla trenirati svaki dan po nekoliko sati kad god sam htjela, i tako sam brže napredovala.

Imate li emotivnu podršku, odnosno partnera, i koliko vam takva podrška znači u pobjedama i uspjesima koje ostvarujete?

Moja najveća emotivna podrška su moji bliski prijatelji, moja majka i moj brat, na koje se zaista uvijek mogu osloniti i imati povjerenja. Zaista sam im zahvalna.

Otkrili ste kako imate s očeve strane bolivijske korijene, a zbog toga ste bili meta zadirkivanja u školi. Koliko vam je to pomoglo da ojačate u osobu kakva ste danas?

Kad sam doživljavala razlike zbog boje kože, uvijek mi je bilo teško i neugodno, ali u životu se na sve navikneš, pa se sada s tim suočavam vrlo pozitivno. Prije sam se sramila svoje boje kože i osjećala da ne pripadam ovom dijelu svijeta, a sada sam ponosna na to i vidim to kao svoju prednost! Ni meni nije baš ugodno pričati o tome, ali sam to spomenula jer želim da i svi drugi, koji možda sada kao mladi imaju problema s nečim sličnim, to shvate pozitivno i da se ne srame sebe, već da budu ponosni!

Mislite li da ste pobjedom u "Supertalentu" takvima pokazali koliko vrijedite i gdje vam je zapravo mjesto?

Mislim, ili se doista nadam, da sam barem nekome tko se možda suočava sa sličnim problemima, svojom pobjedom dokazala da to nije prepreka i ništa loše, već može biti samo dobro i na ponos. Voljela bih da svi tako otvoreno razmišljaju i pokušavaju širiti dobru, a ne lošu energiju.

Tko vam je od žirija najviše prirastao srcu?

Iskreno, pitala sam se i ja to pitanje puno puta, ali uvijek dolazim do istog zaključka da su mi svi članovi žirija, iako svaki na drugačiji način, jednako prirasli srcu jer su stvarno imali tako lijepe komentare i želje za mene, koje su jako pozitivno utjecale na moje samopoštovanje, samopouzdanje i motivaciju! Također su mi svi oni zajedno dali zlatni gumb, odveli me u polufinale i finale i izabrali me kao superfinalisticu, na čemu sam im neizmjerno zahvalna. Hvala Davoru, Maji, Fabijanu i Martini na svemu!

