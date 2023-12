Petar Tucman izgubio bitku s vremenom i otišao iz showa: 'Žao mi je što sam ispao na takvim glupostima'

Jelo od romba koje su kandidati morali replicirati u stres testu, najviše je poteškoća donijelo Petru Tucmanu koji je na kraju isporučio najlošiji tanjur te se, nadomak ulasku u top 5, morao pozdraviti s MasterChefom. „Stajati danas pred žirijem bilo je neugodno, jer nisam napravio što sam trebao“, rekao je Petar, objašnjavajući da ne zna u kojem je trenutku izgubio vrijeme. Međutim, nekoliko je puta iznova rado holandez, dok mu nije ispao baš onako kako treba, zbog čega nije imao vremena napraviti nekoliko ostalih komponenti. „Žrtvovao je cijeli izgled tanjura zbog holandeza“, zaključio je Stjepan.

Sarah je najviše poteškoća imala s otvaranjem filea romba kako bi ga mogla napuniti s farsom. Prvi file joj nije uspio, pa je na to potrošila dosta vremena, ali na kraju je sve stigla. Stjepan je primijetio da joj je file spljošten, ali i još nekoliko grešaka koje je napravila. Dominikovo jelo imalo je sve komponente, ali nitko nije na tanjur uspio posložiti sve kako je trebalo, pa tako on.

Nakon što su probali sva jela, članovi žirija Stjepan, Damir i Melkior morali su odlučiti tko će od kandidata ući u top pet, a tko napušta MasterChef. „Očekivali smo malo više od pojedinaca, ali razumijemo da je stres odradio svoje“, rekao je Stjepan. Dva tanjura posebno su se istaknula, a bila su to jela Luke i Dominika. „Oni nikad nisu zadovoljni, je li cvjetić okrenut na desnu ili lijevu stranu, i misle da je to ono što će žiri primijetiti“, komentirala je Sarah kada je čula tko ima najbolje tanjure, prisjetivši se koliko su se Luka i Dominik žalili kako su nezadovoljni onime što donose pred žiri. „To je ona energija koja mi je trebala. Sad se idem naspavati i sutra hladne glave u novi stres test“, zaključio je Dominik. „Moramo se odmoriti jer sutra je još gori dan stres testa“, dodao je Luka.

Ostali kandidati morali su se suočiti s tim da potencijalno ispadaju, ali ubrzo su saznali da dvije preostale osobe sigurno neće ispasti, a to su bili Sarah i Manuel. „Petar i Ivana, nije bio vaš dan, danas niste bili prisutni i to je najveći problem“, priopćio im je Damir. Kod Ivane su greške nedostatak holandeza, ulje nije bilo najbolje i filet je bio suh. To je previše grešaka za ovakav izazov. Kod Petra je filet bio malo bolji, ali holandez nije smio biti na tanjuru. „Vizualno gledano tvoj tanjur je bio nešto drugo. Doslovno u zadnjoj sekundi si bacio stvari na tanjur“, objasnio je Damir te Ivanu pohvalio za urednost radne jedinice, dok je kod Petra bila potpuna suprotnost.

Budući da je Petar u gotovo svim komponentama bio lošiji, odlukom žirija napustio je show.

„Tužan sam. Žao mi je što sam ispao na takvim glupostima. Trebao sam dati više. Onda opet mislim - top 6 - to je ogroman uspjeh“, kazao je Petar za kraj.

