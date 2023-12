Mijo pokazao koliko je zaljubljen u novu curu: 'Mislio sam da je premlada za mene'

Farmer Mijo Bošnjak (58) iz 'Ljubav je na selu' na društvenim je mrežama objavio fotografiju s novom djevojkom Josipom. Par uživa u Daruvarskim toplicama, A Mijo je uz fotografiju samo napisao da je zaljubljen.

"Ta me je cura pratila dvije godine na društvenim mrežama, pisala mi, lajkala i komentirala, a ja sam mislio da je premlada za mene. Na kraju me pozvala da dođem na bazene da je upoznam i tako smo se upoznali. Bila je zezancija i na kraju sam zeznuo samog sebe", rekao je Mijo Bošnjak za RTL.hr nakon završetka showa 'Ljubav je na selu'. Na romantično putovanje poveo je Brankicu Kobasić, no nije išlo iako je na početku njihov odnos obećavao.

Iako je na početku bio neodlučan, izgleda kako Mijo u novoj ljubavi jako uživa. U posljednje vrijeme često objavljuje fotografije s novom djevojkom. "Sad smo jači nego prije", napisao je i dodao kako su zaljubljeni. Veliku ljubav podržava i Brankica koja komentira njihove zajedničke fotografije.

Novu djevojku je pozvao i na party kojeg su organizirali kandidati 'Ljubav je na selu'. "Ta djevojka je isto jako draga osoba i nisam htio nikoga povrijediti. Nisam znao ni na čemu sam s Brankom. Sve je to prekratko da bi se čovjek odlučio na nešto. To samo može biti jedan lijep početak", rekao je Mijo nedavno.

Inače, na završnom partyju Brankica je komentirala Mijinu novu djevojku.

"Znači, dotična ima 29 godina, a ja 59. I naravno da je ljepša i mlađa, ja sve to poštujem, ali...", rekla je.

"Znači, Mijo, ti si našao djevojku pored svih onih žena u svojoj kući?", pitala je Anita. "29 i 59, to je meni onako izazov", rekao je farmer.

Otkrio je da mu se Brankica zamjerila jer mu nije dala da joj se približi na neki konkretniji način.

"Nije me uvjerila. Nije se ni potrudila da mi dokaže da joj je stvarno stalo", rekao je Mijo. "Mijo bi volio sa mnom, malo stariju, malo mlađu pa koja bude bolja da se prikloni i tako", ispričala je Brankica.

Brankica je Miji pružila tek ruku, a on je izrazio želju da s njom nasamo popriča i razriješi nesuglasice. - Prenaglili smo se ili smo prerano pokazali svoju prirodu... Ja sam bio iskren, ali nije nam išlo - rekao je. Brankica je Aniti ispričala sve o svađi s romantičnog putovanja i tome kako je doznala da Mijo ima drugu.

- Pogodilo me jer, kad smo bili na romantičnom putovanju, ta njegova cura mi se javila, slala sve slike, da je ona trudna... Očekivala sam da će Mijo biti muškarac i reći što se desilo - ispričala je Branka pa dodala da od svog farmera očekuje samo lijepo druženje.

- Mijo bi volio i sa mnom. I malo stariju i mlađu pa koja bude bolja - zaključila je Brankica.

