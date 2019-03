Zvijezde pjevaju

Pero Galić se za dlaku spasio, Remi ga molila da sljedeći put pjevaju baladu

Od početka emisije vidjelo se da će to biti žestoka borba pet parova za prolaz u sljedeću epizodu. Publika je bila na nogama, ovacije su se redale nakon svakog nastupa, a poseban gost večeri bio je britanski predstavnik na Eurosongu Michael Rice koji je uživo otpjevao pjesmu 'Bigger than us'.