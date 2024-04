Financijski udar na Coachellu: Slavna pjevačica prekršila pravilo, stigla kazna od 26.000 eura

Festival Coachella jedan je od najpoznatijih i najutjecajnijih glazbenih festivala na svijetu, a održava se svake godine u gradu Indio u Kaliforniji, tijekom dva vikend u travnju. Poznat je po raznolikom glazbenom programu, umjetničkim instalacijama, modnim izričajima, ali i općenito kao mjesto gdje se susreću poznate osobe. Vrijeme trajanja festivala veselje je za stotine tisuća obožavatelja koji zajedno vibriraju uz svoje omiljene izvođače, no ipak postoje pravila kojih se nakon što stanu na pozornicu moraju pridržavati. Naime, ako se ta pravila prekrše to će skupo koštati organizatore, a najnoviji primjer kršenja pravila je onaj planetarno popularne pjevačice Lane Del Rey.

Atraktivna brineta koja je definitivno jedna od posebnijih pjevačica u svijetu, pjevala je 13 minuta duže od predviđenog vremena te je tako prekršila dogovor koji Coachella ima s gradom Indiom. Organizatori će za to trebati platiti čak 26 tisuća eura. Inače, za prvih pet minuta prekršenog dogovora organizatori moraju platiti 20 tisuća dolara, a za svaku sljedeću minutu po tisuću dolara. Najveći američki festival i prošle je godine platio paprenu kaznu jer su koncerti trajali nakon 1 u noći.

Po ranije spomenutom ugovoru iz 2013. između organizatora i grada Indio, kao i u slučaju prekoračenja trajanja izvedbe, isto pravilo vrijedi i za prekoračenje buke - prvih pet minuta prekoračenja organizatore košta 20 tisuća dolara, a onda svaka kasnija minuta duže po tisuću dolara. S obzirom na to da su sve tri noći između 14. i 16. travnja koncerti trajali duže, i to redom 25 minuta u petak, 22 minute u subotu i 25 minuta u nedjelju, to je organizatore koštalo sve skupa 110 tisuća eura.

Pravila za izvođače na Coachelli mogu varirati ovisno o specifičnim zahtjevima i smjernicama festivala za tu godinu pa je važno da izvođači budu upoznati s svim relevantnim informacijama i pravilima prije nastupa. Zabavu je teško ograničiti silnim pravilima pa je tako i Del Rey očito ponijela atmosfera, no obožavatelji su je ishvalili zbog nezaboravnog nastupa. Izvela je 19 pjesama i oduševila sve prisutne...

